專訪／施俊豪爭取大巨蛋踢球！率Dream Taiwan遠征西班牙堅持足夢

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▲18名台灣足球潛力新星將以「Dream Taiwan」之名，前往西班牙參加Arnedo Cup青少年足球盃賽。這支隊伍在總領隊施俊豪的帶領下，從全球288支隊伍中脫穎而出，與日本大坂櫻花青訓隊一同成為亞洲唯二的參賽隊伍。（圖／相信育樂提供）

經過層層選拔，18名台灣足球潛力新星將於9月初以「Dream Taiwan」之名，前往西班牙參加Arnedo Cup青少年足球盃賽。在相信育樂董事長兼總領隊施俊豪的堅持與努力下，這支隊伍憑藉實力，從全球288支隊伍中脫穎而出，今年正式受邀參賽，與日本J1大坂櫻花青訓隊一同成為亞洲唯二的參賽隊伍。展望未來，施俊豪計劃進一步提升台灣足球的國際影響力，積極籌劃邀請西甲豪門巴塞隆納、皇家馬德里的青訓隊來台比賽，並考慮在台北大巨蛋舉辦國際賽事，為台灣足球創造更多邁向世界舞台的機會。2023年，在旅歐足球好手袁永誠的牽線下，「Dream Taiwan台灣足球夢想計畫」正式啟動，當時Arnedo Cup因一支球隊臨時退賽，台灣得以遞補參賽。雖然這是一次難得的機會，能與來自世界各地的頂尖球員一較高下，但籌備過程卻是困難重重。身為總領隊的施俊豪，在僅一個月的時間內，迅速選拔全國18名優秀小將，並實現了他們踏上西班牙賽場的夢想。「接到這個任務的時候，我心裡只有一個想法：無論如何都要讓台灣孩子有機會參賽。」施俊豪回憶當時情景，從收到消息到完成報名準備僅有24小時，「我們需要在一天內設計出隊徽並取好隊名，但即使這些完成了，也不代表我們能夠順利參賽，直到對方確定退出，台灣才得以遞補參賽。」施俊豪指出，台灣在12歲以下的小學階段足球發展相當蓬勃，但12歲以上踢球的人口卻急劇減少。而Arnedo Cup剛好是針對12至14歲的比賽，能夠補足這一斷層，讓孩子們在國中階段也能持續踢球，為台灣足球的未來打下基礎，「台灣成人隊要有未來，必須從青少年階段開始培育，正因為如此，我們努力爭取，今年才能迎來第二屆。」然而，出國比賽的經費一直是大問題，施俊豪表示：「一開始我們沒有經費，就算籌到了錢，也買不到機票。」他提到，去年球隊分三批飛往西班牙，這一切全靠私人募資和團隊共同努力，才完成了這項艱鉅任務，「當時很多人一度萌生放棄念頭，但我堅持下來，因為我知道這次如果不去，未來就可能再也沒有機會了。」今年，施俊豪與台灣足球發展協會理事長石明謹的堅持終於得到回報。台灣不再是臨時遞補參賽，而是從全球288支隊伍中脫穎而出，成為16支正式受邀參賽的隊伍之一。施俊豪自豪地表示：「這一次，我們是正式受邀參加，比賽機會來之不易。台灣與日本大坂櫻花FC成為亞洲唯二參賽的隊伍，這是我們努力的成果。」今年的參賽隊伍採取公開選拔方式，從全國選出了18位第二代Dream Taiwan成員代表台灣參賽。接下來，他們將於「國立臺灣大學竹北校區足球場」展開為期三天的集訓，並於8月27日前往泰國曼谷進行移地訓練，最終在9月7日和8日遠赴西班牙拉里奧哈（La Rioja），參加Arnedo Cup青少年足球盃賽，與來自世界各地的足球小將一同競技。施俊豪表示，台灣的小球員在與世界頂尖青訓球員較量時，實力並不遜色。去年首度挑戰Arnedo Cup便取得第13名的佳績，這讓他看到了希望，「問題不在於台灣球員不行，而在於台灣小朋友能否看見世界，以及世界是否能看見台灣。」「在國外的比賽中，許多球探對台灣球員的潛力讚譽有加，並希望與我們合作，我們也與西班牙的二、三級球隊密切聯繫，這一切都是為了讓台灣足球小將看見未來。」施俊豪補充道。展望未來，施俊豪的目標更加明確，他表示：「第一步是讓世界看見台灣，第二步則是將世界帶進台灣。」他透露，目前已經開始計劃邀請巴塞隆納和皇家馬德里的青訓球隊來台比賽，讓更多人見識到台灣孩子的實力。施俊豪進一步透露，他已經著手洽談在台北大巨蛋舉辦比賽的計劃，展現出他的堅持與決心，期盼替台灣足球打開一扇通往國際的門，為台灣足球的未來開創更廣闊的前景。