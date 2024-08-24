多元培力就業有成！勞動部高屏澎東分署舉辦多元豐收祭假日市集

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▲勞動力發展署高屏澎東分署舉辦多元豐收祭假日市集活動，吸引許多民眾到場參觀採購。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

▲勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華致詞。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

▲勞動力發展署高屏澎東分署舉辦多元豐收祭假日市集活動，行政院南部聯合服務中心執行長許乃文(中)與高雄市政府勞工局局長江健興(右)到場共襄盛舉。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署於今(24)日，在高雄市高雄巨蛋廣場，舉辦多元豐收祭地方生活趣假日市集活動，現場有多元單位及鳳凰店家秀成果，以展現多元培力就業計畫有成，吸引許多民眾到場參觀採購，以實際行動支持地方發展。勞動力發展署高屏澎東分署多元豐收祭地方生活趣假日市集活動，是由高屏澎東分署分署長郭耿華主持，行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、高雄市政府勞工局局長江健興、高屏澎東分署副分署長柯秀燕等人與會。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，多元豐收祭地方生活趣假日市集活動，今(113)年以象徵歡慶豐收與民眾同樂，集結高屏澎東轄區29家執行多元培力就業計畫的民間團體及10家微型創業鳳凰店家聯合展售，現場帶來在地好吃又好玩等特色產品與體驗，吸引上千民眾到場參與。在活動中，行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、高雄市政府勞工局局長江健興等人，由勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華陪同，到場共襄盛舉，展現勞動部積極為地方投入各項資源，串聯高雄、屏東、澎湖、台東四轄區，帶動產業發展，讓更多人看見在地的特色，並促進在地就業。郭耿華指出，勞動部多年來推動多元就業開發方案與培力就業計畫，帶領民間團體以創新商業模式發展地方經濟，並提供弱勢就業機會，而該分署自110年迄今共扶植303家民間團體，提供1496個工作機會，協助近2000人次在地就業，此次在場的29家多元培力計畫單位，順應國內旅遊風氣及綠色永續的國際趨勢，發展出在地綠色旅遊、食農教育或循環經濟等，帶來精彩的遊程推薦、美食伴手禮及手作工藝等產品，以呈現勞動部扶植店家創業成功的成果。