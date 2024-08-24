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多元培力就業有成！勞動部高屏澎東分署舉辦多元豐收祭假日市集

記者黃守作／高雄報導

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦多元豐收祭地方生活趣假日市集活動，由分署長郭耿華(中)主持。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦多元豐收祭地方生活趣假日市集活動，由分署長郭耿華(中)主持。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署於今(24)日，在高雄市高雄巨蛋廣場，舉辦多元豐收祭地方生活趣假日市集活動，現場有多元單位及鳳凰店家秀成果，以展現多元培力就業計畫有成，吸引許多民眾到場參觀採購，以實際行動支持地方發展。

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▲勞動力發展署高屏澎東分署舉辦多元豐收祭假日市集活動，吸引許多民眾到場參觀採購。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動力發展署高屏澎東分署舉辦多元豐收祭假日市集活動，吸引許多民眾到場參觀採購。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
勞動力發展署高屏澎東分署多元豐收祭地方生活趣假日市集活動，是由高屏澎東分署分署長郭耿華主持，行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、高雄市政府勞工局局長江健興、高屏澎東分署副分署長柯秀燕等人與會。

▲勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華致詞。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華致詞。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，多元豐收祭地方生活趣假日市集活動，今(113)年以象徵歡慶豐收與民眾同樂，集結高屏澎東轄區29家執行多元培力就業計畫的民間團體及10家微型創業鳳凰店家聯合展售，現場帶來在地好吃又好玩等特色產品與體驗，吸引上千民眾到場參與。

▲勞動力發展署高屏澎東分署舉辦多元豐收祭假日市集活動，行政院南部聯合服務中心執行長許乃文(中)與高雄市政府勞工局局長江健興(右)到場共襄盛舉。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動力發展署高屏澎東分署舉辦多元豐收祭假日市集活動，行政院南部聯合服務中心執行長許乃文(中)與高雄市政府勞工局局長江健興(右)到場共襄盛舉。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
在活動中，行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、高雄市政府勞工局局長江健興等人，由勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華陪同，到場共襄盛舉，展現勞動部積極為地方投入各項資源，串聯高雄、屏東、澎湖、台東四轄區，帶動產業發展，讓更多人看見在地的特色，並促進在地就業。

郭耿華指出，勞動部多年來推動多元就業開發方案與培力就業計畫，帶領民間團體以創新商業模式發展地方經濟，並提供弱勢就業機會，而該分署自110年迄今共扶植303家民間團體，提供1496個工作機會，協助近2000人次在地就業，此次在場的29家多元培力計畫單位，順應國內旅遊風氣及綠色永續的國際趨勢，發展出在地綠色旅遊、食農教育或循環經濟等，帶來精彩的遊程推薦、美食伴手禮及手作工藝等產品，以呈現勞動部扶植店家創業成功的成果。

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