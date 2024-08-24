40歲台八女神吳婉君穿制服裝嫩　洪毛嘴甜誇「高中校花」無違和

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▲民視《愛的榮耀》洪毛（左）跟吳婉君穿上高中制服裝嫩，重返年輕時刻。（圖／民視提供）

▲▼錦雯（上圖右、下圖）拍攝民視《愛的榮耀》，在溫泉池拍一整天中暑刮痧。（圖／民視提供）

民視8點檔《愛的榮耀》熱播，劇情安排王滿嬌、洪毛跟吳婉君重返年輕時刻，考驗劇組梳化團隊，製作人王珮華表示演員都超過40歲了，要逆齡呈現真的需要下功夫。40歲吳婉君假髮一戴，高中制服穿上身，被眾人說無違和感，洪毛嘴甜誇就是高中時候的校花。50歲洪毛則說自己都覺得不好意思，本來以為這場戲劇組會找高中生演員，沒想到是給一個任務要返老還童，逆齡演出，只好用粗框眼鏡來賣萌。而80歲王滿嬌則自告奮勇拿出自己的壓箱寶「黑假髮」，戴起來還說彷彿找回青春。只不過三人一看到彼此的裝扮，紛紛吐槽說太噁了啦，趕快把回憶戲拍完。該劇要和三立搶八點檔收視冠軍，增加不少新劇情線，找來包括王瞳、黃文星、李又汝、曾智希等演員加入，給觀眾新鮮感。而錦雯則飾演小媽吳春香，角色形象鮮明，每天都把多巴胺顏色穿上身就對了，她每天忙外景拍戲，有一天在溫泉池拍攝，沒想到就中暑了，為了緩解症狀，她進行刮痧與拔罐治療，一掀開衣服，美背紅通通超驚人。錦雯也分享，現在自己走到哪裡都被路人認出，那種感覺很奇妙，以前都是說：「妳唱歌很好聽。」現在遇到都是說：「妳演那個吳春香好好笑。」連拔罐師傅都認出她，她害羞自己素顏也被認出來。錦雯說，她覺得角色吳春香真的有靈魂，有時候自己在演出的時候，都會天外飛來一句，自己都覺得神奇。