盼在職場發光發熱！高市府勞工局舉辦產訓合作職前訓練班開訓

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▲高雄市政府勞工局訓練就業中心舉辦產訓合作職前訓練班開訓，有6大職類共160位學員與會。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市政府勞工局訓練就業中心舉辦產訓合作職前訓練班開訓，盼與會學員認真學習，在職場發光發熱。(圖／記者黃守作攝)

高雄市政府勞工局訓練就業中心23日，在勞工局訓練就業中心大寮職訓場域，舉辦產訓合作職前訓練班開訓儀式，有6大職類共160位學員與會，勞工局局長江健興盼與會學員認真學習，在職場發光發熱。高雄市政府勞工局訓練就業中心產訓合作職前訓練班開訓儀式，是由高雄市政府勞工局局長江健興主持，勞工局副局長陳石圍、訓練就業中心主任宋世宏、高雄市議員王耀裕等人與會，為學員加油打氣。高雄市政府勞工局局長江健興表示，此一梯次計有6大職類共160位學員，經過嚴格的招生甄試錄取，即將踏上為期684小時的專業職能培訓課程，他勉勵受訓學員把握得來不易的機會，好好學習，將來在職場上發光發熱。江健興指出，勞工局將持續因應職場需求及就業市場趨勢，滾動式調整職訓量能，此梯次水電班招訓員額從50名調整至60名，以培育更多的專業人才，他強調，受訓與工作期間最重要的二件事「工安」、「努力學習」，盼與會學員要積極遵守，聽從老師專業的教導，為未來的職業生涯奠定堅實的基礎，相信每位學員一定可以在職場上發光發熱，實現自己的夢想，而在發展個人職涯的同時，遇到就業、求職或創業的相關問題，勞工局永遠是每位學員的後盾。