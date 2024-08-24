動力火車首登超犀利趴！才唱2首就喊回家了　凡人譜睽違4年再來台

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▲凡人譜睽違4年開唱，現場響起如雷尖叫聲。（圖／記者李政龍攝）

▲山村隆太心繫台灣歌迷，凡人譜也睽違9年在台舉辦簽名會。（圖／記者李政龍攝）

▲麋先生（中）驚喜助陣動力火車，結果秋興差點叫成告五人。（圖／記者李政龍攝）

由五月天領軍的「超犀利趴13」今（24）日在台北小巨蛋登場，今日出席卡司包括五月天、GLAY、動力火車、flumpool凡人譜、宇宙人、盤尼西林、理想混蛋。日本樂團凡人譜因為疫情原因，許久沒有來到台灣，今年終於再次以超犀利趴的舞台和台灣粉絲見面，主唱山村隆太特別撂台語和大家問好，還說很緊張，希望大家可以幫忙加油；而接著開唱的台灣團體動力火車，一上台聽到大家的尖叫聲，隨即笑說「聽到大家的尖叫聲很開心，我們可以回家了。」凡人譜從2011年以來每年都會來到台灣會歌迷，不過中間因為疫情中斷，今年終於透過超犀利趴再度來台和歌迷相見。這段時間他們持續創作，經過時間的推移，他們不僅增加了許多日語歌曲，也增加了中文歌詞的新歌，〈two of us〉、〈SUMMER LION〉等歌終於在超犀利趴一次唱給歌迷聽。山村隆太表示，上次來台灣開演唱會已經是2019年，很久沒有來到台灣，但他們還是心繫台灣粉絲，也說最近有很多地震、暴雨等災害，希望和大家一起創造美好的世界，「希望把我們的心意傳達給你們。」山村隆太為了證明自己從未忘記粉絲，也特別選唱和五月天合作的歌曲〈証明〉，另外〈HELP〉正是在疫情時，隆太也向歌迷求救，歌迷搶當中文老師，為他將中文字轉換日文拼音，幫助他順利完成配唱，因此特別準備了這首極具意義的〈HELP〉獻給歌迷，因為歌迷相伴是凡人譜永遠的力量。為了感謝所有樂迷們的支持，凡人譜也在演出後舉辦暌違9年的簽名會，與歌迷近距離互動。接著登場的是動力火車，雖然這次是他們第一次參加超犀利趴，不過他們的經典曲目都非常紅，因此一演唱隨即引起共鳴，台下粉絲也紛紛跟著合唱。而他們剛唱完2首歌，聽到台下的粉絲尖叫聲，秋興開玩笑說，「謝謝年輕人給的尖叫聲，在台上的歌手最喜歡聽到的就是尖叫聲，聽到很開心，可以回家了，不用唱了」，讓粉絲瞬間笑翻。驚喜的是，原本沒有演出的金曲樂團麋先生，今天也特別上台助陣動力火車，2團一起合唱麋先生為動力火車打造的〈廢廢〉和〈到底我算什麼〉。今天糜先生特別幫忙站台，也讓動力火車很感謝，不過在介紹時，秋興差點把麋先生講成告五人，麋先生主唱聖皓笑說，「那我們帶來〈披星戴月的想你〉。」再次逗樂大家。最後動力火車帶來〈忠孝東路走九遍〉、〈當〉、〈我很好騙〉3首金曲，讓現場瞬間變成大型KTV。