連戰60週年鑽石婚藍營大咖都到了！最新近照曝光　跟盧秀燕手緊握

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▲韓國瑜到場祝賀連戰鑽石婚。（圖／記者朱永強攝，2024.08.24）



▲洪秀柱出席連戰鑽石婚。（圖／記者朱永強攝，2024.08.24）

▲王金平。（圖／記者朱永強攝，2024.08.24））

高齡90歲的前國民黨副主席連戰今（24）日在台北寒舍艾美酒店舉辦餐會，慶祝鑽石婚，席開20桌，藍營大咖包括立法院長韓國瑜、前立法院長王金平、前國民黨主席洪秀柱、台中市長盧秀燕等人都出席獻上祝福，盧秀燕說，祝福連戰松柏常青，跟夫人白頭偕老永遠恩愛，被問到什麼時候宣布參選黨主席，盧秀燕則沒有再回應。今日餐會除了赴美的國民黨主席朱立倫外，國民黨黨內要角都出席，包括韓國瑜、王金平、盧秀燕、洪秀柱、前國民黨主席吳伯雄、前考試院長關中、前監察院長錢復等人，不少政商界「老朋友」都到場祝賀，席開20桌，共計300人。洪秀柱祝福連戰夫婦健康平安、長命百歲、百年好合，還開玩笑說，鑽石婚不能祝賀早生貴子。至於是否支持盧秀燕參選國民黨主席，洪秀柱說，每個人想付出，她都祝福；媒體追問，選總統是不是要先選主席，洪秀柱說，有的人覺得合在一起比較好，但分開也沒問題。王金平也低調說，他沒有去研究這個，不方便發言，祝福連主席身體更健康，家庭更美滿。