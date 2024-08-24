李多慧「濕身熱舞」全遭拍！狂吸15萬次觀看　粉絲不忍轟炸留言區

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▲李多慧的可愛模樣吸引粉絲瘋狂稱讚。（圖／IG le_dahye）

在台擔任樂天桃猿啦啦隊成員「小龍女」的韓籍美女李多慧，因為精湛的舞技與超高的顏值圈粉無數，個人IG帳號更有多達155萬名粉絲追蹤。昨（23）日她在社群上曬出自己在雨中拋傘、大跳熱舞的影片，吸引15萬人觀看，影片中可以看到李多慧幾乎上半身全濕透，相當火辣。李多慧昨天在IG上發出一段跳舞影片，畫面一開始她穿著短版的黑色削肩背心，搭配抽鬚牛仔短褲與黑色皮靴，拿著透明雨傘站在行人穿越道前，隨著音樂節奏擺動，後續更是一個轉身就把傘丟在一旁，並扭動身體開始熱舞，火辣的身材曲線一覽無遺。沒想到影片一出就掀起15萬名粉絲暴動，轟炸留言區：「我的天啊這個腰」、「汽車：『小姐姐你有沒有要過？』」、「這影片怎麼都不會結束」、「第1次喜歡下雨，多慧太美了！但小心不要感冒喔」、「好絲滑」、「我要衝過去幫你撐雨傘」、「瘦很多耶，那個腰真讚」、「老婆衣服給我穿好！」事實上，李多慧近期已經正式定居台灣，居住地就在台北，搬家事宜已經於5月份辦妥。談起房價，她坦言台北的租金水平與首爾的江南區相當，與江南的生活成本也相差不少，不過在台灣租房居然有附帶家具，她笑稱這一點倒是與家鄉有所不同。