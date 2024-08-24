杰戈不要了！富邦悍將今註銷　4洋將名額定案、班恩25日首度開箱

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隨著中華職棒831洋將大限即將到來，富邦悍將已經敲定最終的4位洋將人選，並於今（24）日註銷了杰戈（Jack Labosky），確定他已經不在球隊的規劃之中。此外，富邦新洋投班恩（Ben Braymer）將於明（25）日對陣統一獅首度開箱。富邦悍將原先在杰戈、富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez）、藍力（Aaron Leasher）、班恩（Ben Braymer）5位洋投之間選擇，在距離洋將大限前一週，富邦決定註銷杰戈，4位洋將名額確定為富藍戈、羅戈、藍力和新加盟的班恩。富邦悍將定案的4名洋投中，僅班恩尚未在一軍登板，目前富藍戈與羅戈皆在一軍名單。不過，富藍戈近期狀況不佳，本季3度救援失敗，被拔掉終結者位置，擔任中繼投手，近2場出賽，主投2局失1分，投出2次三振和1次四壞保送，拿下1次中繼成功。回顧本季杰戈表現，他在一軍出賽5場，繳出3勝2敗，累積30局投球被敲33支安打、一共失掉9分，防禦率為2.40。「杰戈」Jack Labosky，畢業自杜克大學，在2018年加入美職坦帕灣光芒，最高層級一度升到小聯盟3A，但因為生涯規劃，曾一度從球場上退休。直到今年轉戰獨立聯盟，效力大西洋聯盟蘭卡斯特隊，先發10場繳出3勝2敗的戰績、防禦率2.92，64.2局投出44次三振僅有7次保送，展現不俗身手，因而被富邦球團相中。有趣的是，富邦日前透過APP進行Jack Labosky的中文譯名票選活動，其中選項「杰戈」和流傳多年的網路迷因「杰哥不要！」雷同，引發網友熱議，最終累積高達7000位支持他叫「杰戈」的投票，也正式成為Jack Labosky的中文譯名。