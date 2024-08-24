足球／Dream Taiwan征戰西班牙！史上第一次對決巴薩、馬德里競技

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▲Dream Taiwan遠征西班牙，與西甲勁旅正面交鋒。（圖／相信育樂提供）

▲行政院長卓榮泰(背號12號)小露足球身手 與Dream Taiwan友誼賽。（圖／相信育樂提供）

台灣足球夢想計畫邁入第二年，18位來自台灣各地足球員，組成第二代「Dream Taiwan」，將於9月6日至8日代表台灣參與2024年第28屆Arnedo Cup盛事。而Dream Taiwan與地主隊E.F. Arnedo、巴塞隆納足球俱樂部（Futbol Club Barcelona）、馬德里競技俱樂部（Club Atlético de Madrid）小組賽同為C組，這也將是台灣球隊史上第一次與來自西甲的巴薩、馬德里競技同場較勁。Dream Taiwan於2024年繼續獲邀參賽。公開選拔選出18位第二代成員代表台灣參賽。接下來，Dream Taiwan將於「國立臺灣大學竹北校區足球場」展開為期三天的集訓，並於8月27日啟程前往泰國曼谷進行移地訓練，為9月6日至9月8日進行的Arnedo Cup備戰。「Dream Taiwan行前記者會」，行政院長卓榮泰特別親自出席，並回憶當年就讀北市日新國小，曾是足校隊一員，成功盃全國冠軍賽時對戰台南勝利國小，決戰當天，日新國小全校師生不上課，一起為足球隊加油，最後拿下冠軍，之後日本神戶國小足球隊遠渡重洋來到日新國小，舉辦一場成功的台日友誼賽。此次Dream Taiwan台灣足球夢想計畫，遠渡西班牙比賽，與全球16隊高端球隊一同足下競賽，卓榮泰表示：「有這樣機會是幸福的，讓台灣足球囡仔親眼看看世界一流的國家足球隊伍是如何訓練，夢想計畫更要在10年內，訓練180位足球小將！」記者會尾聲，卓榮泰也小露足球身手，與球員們來場刺激的PK大戰。Dream Taiwan二代球衣於會中首度公開亮相，擷取Dream Taiwan主視覺上的元素，以幾何圖形打造黑、紫、紅、藍四套全新球衣。此次台灣足球夢想計畫包括ENTES、相信育樂、蔡司台灣、志強基金會、健身工廠，TFDA台灣足球發展協會等投入，助台灣年輕小將實現夢想。