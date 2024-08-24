雲林冷血男持刀追砍弟媳、姪女！疑為家產下殺手　依殺人未遂聲押

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雲林莿桐鄉昨（23）日深夜發生殺人案，60多歲的張姓男子疑似為了家產問題，與弟弟爆發爭執，持刀追砍弟媳與2名姪女，釀3人受傷送醫，其中2姪女傷勢嚴重，刀穿刺氣血胸、頸部及氣管也遭刺傷，緊急動手術目前仍在醫院救治中。張男被警方依現行犯逮捕，稍早移送時全程低頭不語，經檢方訊問後，依涉殺人未遂、傷害等罪嫌，向法院聲請羈押。警方調查，張男居住在北部，數年前與弟弟分家產分得百萬，卻主張家中還有部分田地未分，數次與弟弟一家發生衝突。張男弟弟與妻子、2女兒、80多歲母親、40多歲妹妹同住，案發當晚，張男持刀追砍石姓弟媳與2名姪女，直到警方到場喝令並壓制，張男被依現行犯上銬逮捕。居了解，石姓弟媳左腰刀傷、26歲大姪女左側穿刺傷併左側氣血胸、19歲小姪女受有頸部及氣管穿刺傷、背部刺傷等傷害，送醫治療後，石女已出院返家休養、2姪女則緊急動手術，住院治療中。張男經彭彥儒檢察官訊問後，認為張男涉有刑法第271條第2項、第1項殺人未遂、第277條第1項傷害等罪，且犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上重罪，有逃亡及反覆實施之虞，向雲林地方法院聲請羈押。