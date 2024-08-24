鬼門關後直接起飛！「4生肖」9/2後財運大爆棚　一路旺到中秋節

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▲小孟老師指出，猴、牛、雞、兔等4個生肖，將在鬼門關後迎來好運。（圖／家庭消費中心攝）

炎夏步入尾聲，一年一度的鬼門關即將到來。清水孟國際塔羅的小孟老師指出，2024年的鬼門關將於國曆9月2日發生，而這一天的到來，也將為四個生肖帶來轉運良機，財運從此一路高漲，更可以一直延續至9月17日中秋節。屬猴人在鬼門關後將尋求多元的財富管道。建議可以考慮一些理財商品，可讓自己金錢資源加分，定期投入，藉此增強自己的財運。屬牛的朋友在職場上的付出將得到相應回報，無論是一步一腳印穩健經營，還是從事業績導向的工作，都能在鬼門關後獲得豐碩成果。屬雞人在鬼門關之後，將迎來非常好的貴人運和財運，意外之財和賺錢機會頻頻出現，如果有另外一半的話，也會成為最得力助手，就能攜手大賺錢迎財運。屬兔人的偏財運勢在鬼門關後將一路旺到中秋，親朋好友可能會介紹優質的投資項目，務必要把握良機。