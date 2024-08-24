酒店風波延燒！長榮致歉認同92共識　陸委會譴責中共脅迫台商

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在巴黎長榮桂冠酒店於萬國旗中拒掛中國五星旗事件延燒後，長榮集團日前發布聲明致歉，並強調認同「九二共識」與「反對台獨」，陸委會今（24）日發布新聞稿嚴厲譴責中共操作民族主義及鼓動縱容情緒性網民對我企業霸凌與施壓、經濟脅迫等的不當作為。陸委會強調，近年以來，包括中國大陸網紅在日本靖國神社便溺噴漆並高舉反日標語、抵制認同台灣的NBA球員出賽，施壓外國企業不得於官方網站將台灣列為國家等，中共更持續對台灣企業、農漁產品等進行統戰施壓與報復性措施，迫使我方及相關國家接受其「一中」主張，已造成國際社會及其投資者疑慮與台灣民眾反感。陸委會重申，台商對於中國大陸經濟發展及成長有重要貢獻，陸方應保障其投資權益，並持續改善投資經營環境；所謂「不容許吃飯砸鍋」的說法，是赤裸裸的經濟脅迫，也是不理性的作法，徒耗損我方穩定台海情勢的努力。我們認為北京當局應思索其治理制度與意識形態問題，也必須為放任内部鼓動兩岸對抗、造成投資外移，並與國際脫鉤斷鏈自負其責。外交部也發布新聞稿譴責中國以經濟脅迫等手段進行政治操弄，企圖以商逼政，影響國際商業行為予以強烈譴責；同時呼籲國際社會認清中國四處遂行認知戰的伎倆，共同反制中國集權政府的各項脅迫作為，遏止中共政權得寸進尺，持續擴大破壞以規則為基礎的國際秩序和正常商業行為。