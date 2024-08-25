劉德華開唱採實名制抽票！仍有黃牛「鑽1漏洞」賺錢：開放代購

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▲劉德華演唱會明天開放登記抽票，許多粉絲已經等不及了。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

香港天王「華仔」劉德華睽違11年終於要在10月31日再度來台開唱，主辦單位「超級圓頂」為了杜絕黃牛，將於明（25）日下午3時28分開放「實名制登記」，每位會員帳號每個場次最多只可登記2張票券。不過仍可以在各大讓票、換票的臉書社團，看到有許多人宣稱可以幫忙「代購」或「預購」，讓網友看傻眼，原來是因為中信卡友可以優先實名制購買限量票券，因此有人鑽漏洞，聲稱可以買到票。劉德華睽違11年才又回到台北開唱，各方都在摩拳擦掌準備搶票，為了避免黃牛得利，因此這次「今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024」台北站在遠大售票系統販售，採「實名制登記抽選」制度。民眾可在8月25日15點28分至8月30日15點28分這段期間登記報名，主辦單位會在8月31日11點28分公布抽選結果，中選的幸運兒須在8月31日11點28分至9月2日11點28分，48小時內完成繳費，才算購票成功。不過若是中國信託卡友，可在8月25日11點28分優先實名購買限量票券。沒想到就有網友在讓票、換票平台鑽漏洞，發起代購和預購，宣稱自己可以在中信卡友購票階段搶先買到票券，有興趣又有高預算者可以聊聊。讓許多網友看傻，「不是都實名制嗎？怎麼還友黃牛」、「都實名制，不要在那邊騙」，不過仍有網友留言私訊。有人看到後就氣得發文痛批，「劉德華演唱會都確定實名登記抽籤制了，還在代購個X啊，要不要這麼低能？」不少人也留言，「比這個更低能的是找了被詐騙的人」、「還是有人會被騙啊」、「真的⋯看到都快氣死了」，多數人仍認為保證可以買到票說法是詐騙，也建議中信卡友優先購票可以改為更嚴格的實名制，以防有歌迷受騙。🟡劉德華搶票攻略中國信託卡友限區限量優先實名購票（含簽帳金融卡，無法使用AE、大來、銀聯卡）📍購票時間：8月25日（日）上午11時28分至13時28分一般民眾實名制登記抽選📍開始登記時間：8月25日（日）15時28分起📍結果公布：8月31日（六）11時28分後，中選者將陸續成立待繳費訂單，主辦單位會以Email和簡訊通知，中選者可於Ticket Plus遠大售票系統「我的訂單」頁面查詢確認。📍結帳期間：確認中選後至9月2日（一）11時28分截止