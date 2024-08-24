林佳緯逆轉三分彈！統一獅7：5富邦悍將　林岳平成隊史最多勝教頭

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統一7-ELEVEn獅今（24）日在台南主場迎戰富邦悍將，比賽一度陷入膠著，獅隊在7局下靠著林佳緯逆轉三分砲改變戰局，最終統一獅以7：5擊敗富邦悍將，這場勝利也讓獅隊總教練「餅總」林岳平拿下執教生涯第281勝，超越「飛總」呂文生，獨居獅隊隊史最多勝的教頭。2局下林益全適時安打先馳得點，獅隊取得1：0領先。4局上，富邦申皓瑋從林詔恩手中擊出陽春砲，幫助富邦追平比數。隨後4局下，林岱安高飛犧牲打，以及楊竣翔安打建功，獅隊2：1要回領先。比賽進入5局上，獅隊中繼投手高塩將樹遭遇亂流，高國麟、林哲瑄和戴培峰連續敲出安打，富邦4：2逆轉超前。關鍵的7局下，富邦派出岳少華登板，遭林佳緯轟出3分全壘打，本季第2轟出爐，獅隊一舉逆轉戰局，並且趁著暴傳再添1分，成為比賽扭轉關鍵。9局上，獅隊派出洋投裴瑞茲登板關門，他在被張育成擊出安打後，連飆3次三振，奪下救援成功，最終獅隊以7：5擊敗富邦悍將。林佳緯逆轉三分砲獲選單場MVP，賽後站上MVP舞台時表示：「很開心能夠幫助球隊，當下只想著如何對球隊做出貢獻。」這場勝利，也讓林岳平超越呂文生的280勝，成為獅隊隊史最多勝總教練。台鋼雄鷹今（24）日舉辦「鷹勇戰士」主題日，於澄清湖球場迎戰味全龍，比賽在7局進入高潮，味全龍蔣少宏擊出三分砲，將比數追成5：5平手，但7局下魔鷹馬上回敬一發兩分砲，一棒幫助台鋼奠定勝基，終場台鋼雄鷹以7：5擊敗味全龍，拿下近期的3連勝，味全龍則吞4連敗。此戰魔鷹擊出致勝全壘打，本季累計25轟持續穩坐全壘打王寶座，同時他也以76分打點追平打點王林安可，兩人並列聯盟第一。此外，這是中職自2007年統一獅洋砲布雷33轟以來，再度有外籍球員達成單季25轟。