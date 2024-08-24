日本羽球最後希望！山口茜還在堅守　2：0擊敗革通晉級女單冠軍戰

我是廣告 請繼續往下閱讀

2024日本羽球公開賽，地主日本最後奪冠希望交付到了「小馬達」山口茜的身上，在今（24）日女單4強戰面對泰國女將S·革通（Supanida Katethong），她在激戰兩局後以2：0取勝，晉級到冠軍戰，之後要和因我國戴資穎退賽而不戰而勝晉級的泰國布桑蘭（Busanan Ongbamrungphan）對決。羽球大國中、日、韓三家之中，單打項目上恐怕沒有哪位現役選手像山口茜一樣承受如此之多的期待、背負著如此之多的包袱了，相較於陳雨菲有何冰嬌分擔壓力，安洗瑩年輕力壯、避開了女單黃金時期，山口茜無縫接軌戴資穎、陳雨菲和安洗瑩三大頂尖對手的巔峰，還能拿下兩面世錦賽金牌，屬於不易。在巴黎奧運之後，日本羽壇大換血，老牌混雙「東渡」渡邊勇大／東野有紗拆夥，以往享有集團優勢的女雙，在東京奧運之後逐漸凋零，不復榮景。單打方面，桃田賢斗因車禍意外提前退役，奧原希望目前也是半退休狀態，參加的比賽越來越少。在年輕人成長起來之前，如今日本羽球的重擔幾乎全壓在山口茜身上。在今年日本公開賽，日本選手的表現並不理想，男單項目奈良岡功大稍早已經直落二負於我國的周天成，仍然無法跨過「天敵」這一關。而男雙、混雙則沒有任何一組組合闖進四強，女雙的岩永鈴／中西貴映輸給了韓國的李紹希／白荷娜，因此山口茜就是目前地主在日本羽球公開賽唯一還在籤表上的選手。山口茜今天面對革通也打得並不輕鬆，首局以21：14拿下後，次局遇到頑強抵抗，在14：11領先時被對手連拿6分遭到反超，還好他即使找回拉吊的穩定性，耐心與對手周旋，率先拿到賽點，最終以22：20取勝。