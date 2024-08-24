韓怪物新人團WHIB來台！全員愛上茶葉蛋　喊吃100顆小籠包超輕鬆

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▲WHIB初次來台，沒想到焦點全放在台灣美食上。（圖／iMe TW 提供）

韓國偶像男團「WHIB」去年11月出道，近期8名成員首度訪台，今（24）日在台北舉辦免費見面會，勁歌熱舞吸引近300人到場。來台忙著跑宣傳的他們，雖還沒空朝聖台北101，但也趁著空檔跑到便利商店體驗台式便當、茶葉蛋，還指出茶葉蛋非常好吃，其中團員河勝更是自爆自己來台吃了一堆食物，還自豪表示一次吃掉100顆小籠包輕而易舉。WHIB初次訪台，趁著跑宣傳的空檔吃了不少台灣美食，在和大讚便利商店的茶葉蛋非常厲害：「在便利商店買便當、三角飯糰！」源晙也指出茶葉蛋有特殊香氣：「我吃了非常好吃，而且我很喜歡那個香味！」不過說到吃，河勝自招是團中大胃王，笑曝：「大概沒人能贏過我，我自己可以吃一個大份的比薩、一整隻炸雞，再去便利商店買四個麵包吃，買了巧克力夾心蛋糕，我就自己吃掉一整盒。」聽到先前有韓國藝人來台發下豪語能吃掉100顆小籠包，河勝誇下海口：「這紀錄沒什麼啦，我可以吃更多，吃到叫我不要吃為止。」不過他也強調平常到宣傳期會自己管理身材，因此平時吃很多也不會被公司禁食。團中大哥河勝透露在韓國就喜歡聽中文歌曲，在WHIB擔任主唱的他現場清唱陶喆的〈I love you〉，蜜嗓讓現場粉絲聽得如痴如醉。成員們也現場開放粉絲教學中文，除了學台語「挖愛哩」、「水啦」外，年紀最小的18歲成員源晙也賣夢用中文告白：「姊姊我愛你！」