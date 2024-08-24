台灣最強點心不是蛋黃酥！外國人愛上1超商美食：吃了一定會感動

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▲日本人的歐吉桑讚嘆台灣超商的烤地瓜相當美味。（圖／翻攝「日本人的歐吉桑」粉專）

▲近年來蛋黃酥已經取代月餅，成為台灣人在中秋節必吃的美味。（圖／翻攝Google地圖）

隨著中秋節的腳步逐漸接近，台灣人陷入了「蛋黃酥」狂潮，位於彰化的不二坊甚至因為民眾拿椅子排隊亂象，讓附近居民相當困擾。但其實台灣還有別種點心，在外國旅客眼裡驚喜度反而更勝蛋黃酥，日本網紅「日本人的歐吉桑」就發文點名，台灣超商的地瓜，對於許多日本人而言，是「吃了一定會感動」的美味，其中原因也曝光了。「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」近期在個人粉專上發文透露，自己迷上了台灣超商賣的烤地瓜，甚至還會一次狂買兩個，因為地瓜中的碳水化合物多，也有膳食纖維，且脂肪很少，是營養成分模範生的點心。日本人的歐吉桑解釋，其實在日本時候很少機會可以吃烤地瓜，而且在日本人刻板印象中，地瓜是冬天才能吃到的美味，真的很想吃的話，還要特別找販售地瓜的移動式餐車，但台灣便利商店卻是一年四季都有販賣，因此對他們來說格外特別。日本人的歐吉桑更認為，相信與他同為日本來的旅客，若吃便利商店的地瓜，一定會很感動，因為味道微甜像棉花糖一樣的口感，而且所有便利商店都幾乎有販售，「台灣地瓜真的非常非常好吃，不需要剝皮營養也很豐富，日本旅客不需要勉強品嚐臭豆腐，直接吃地瓜就OK了」。不少台灣網友看完心得文後，也紛紛驚呼「有一次在日本看到移動式烤地瓜，很興奮地買了一顆，結帳時候荷包君哭了」、「難怪日本朋友來看到都會想買」、「台灣地瓜真的是是非常棒的食物」、「在日本，烤地瓜算是冬天限定的珍品，價格其實也不便宜」。