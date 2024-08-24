夏黃廉盈再遭起底！錄音檔公開爆疑出軌光頭男　前夫嘆：有家不回

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏天倫曬出前岳父的手寫信，控訴離婚前夏黃廉盈都不回家。（圖／Threads）

▲夏天倫的為了起底前妻而寫出不少篇以「連贏夢遊仙境」為主題的文章，還指控女方為了光頭男都不回家。（圖／Threads、IG lienhsia）

被封為「名媛版大S」的夏黃廉盈，近期遭離婚3年的前夫夏天倫開撕，指出女方偷走家人的紅包錢，還消費家人引起討論，今（24）日稍早，夏天倫再度於Threads上起底女方，控訴女方只要「地位」卻不願負責，還公開與夏黃廉盈吵架的錄音檔，指出女方因錢出軌某位「光頭男」，掀起討論。其中還有不少網友在聽完錄音後傻眼表示：「她英文很破為什麼硬要講英文」、「麻煩她停止講英文。」夏天倫過去與夏黃廉盈結婚12年，女方還因愛冠上夫姓，但兩人於2021年宣布和平離婚，如今男方卻突然起底女方，在Threads上以「什麼樣子的女人」作為開頭，控訴女方趁家人出國時，偷拿走紅包裡面的錢，更在剛離婚時消失快3個月後，跑來說要見家人，沒想到竟然只是為了營造好形象，引發外界一片譁然，後續還抖出夏黃廉盈爸爸寫給她的手寫信，黃爸爸在信中寫道：「有夫之婦在外面過夜不回家，一定會讓做先生的亂想。」最後還要她懸崖勒馬、別太相信外面的朋友。如今夏天倫持續在Threads上爆猛料，疑似是終於忍無可忍，他指出夏黃廉盈只要錢與地位，卻不願意負責，控訴2020年時夏黃廉盈與「錢XX」、「畜生米」兩名好友鬼混，2021年更透過錢XX認識「光頭男」，還指控夏黃廉盈因該名光頭男給出珠寶當見面禮而被吸引，後續更是不願回家，導致兩人為此吵翻天。隨後夏天倫後續還坦言他為了停止雙方繼續爭吵，准許夏黃廉盈自由離家30天，希望兩人冷靜下來，沒想到後續又吵架，夏天倫也公開了當時吵架的錄音檔，可以聽出男方相當希望女方可以好好回到家庭裡：「我認為我們家已經算是很做自己了，但你有想要回來嗎？」沒想到夏黃廉盈隨即問道：「回來？回來是什麼意思？」讓夏天倫傻眼：「就是回到家庭裡面啊。」但夏黃廉盈卻一直鬼打牆，指出：「我心中最想做的決定是說，我最想要的是，I’m still還是想要自己的空間。」讓人無法理解語意，網友也氣炸喊：「根本在逃避問題。」其他網友們在聽完錄音檔後紛紛歪樓，無奈表示：「她英文很破為什麼硬要講英文」、「麻煩她停止講英文」、「經過這次事件我學到很多英文」、「請問聽得懂英文，但聽不懂中文是正常的嗎？」