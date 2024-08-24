五月天石頭養傷1個月！終於回歸超犀利趴　哀怨：團員都沒關心

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▲五月天石頭日前因為「腰椎滑脫」停工，今天終於正式回歸。（圖／翻攝自相信音樂粉專）

▲阿信（右二）和怪獸（左二）上台合體GLAY，一起重現〈誘惑〉。（圖／相信音樂提供）

每年夏天最狂的年度音樂盛事「超犀利趴13」，今明2天（24、25日）在台北小巨蛋登場，21組豪華卡司輪番登場。今日的壓軸五月天一出場，發現先前腰椎滑落的吉他手石頭終於正式回歸，5名成員全員到齊，他們也隨即帶來膾炙人口的歌曲。不過石頭抱怨，受傷期間團員都沒關心，其他人則解釋笑說，因為得知石頭受傷的部位是腰部，所以不敢多問。石頭7月底爆出身體不適，被醫師診斷為「腰椎滑落」，短時間內無法負重和長時間站立，因此緊急停止舞台活動，缺席五月天「5525回到那一天」太原站，近期都在專心治療和靜養。不過阿信前幾天在IG偷爆料，「犀利趴不藏頭，大家來看石頭。」預告石頭將在超犀利趴回歸。果然今日五月天壓軸登場，就是5名團員全員到齊，他們也帶來〈香水〉、〈羅密歐茱麗葉〉等嗨歌。在Talking環節他們也不改本性，直接在現場「開車」，一開始石頭抱怨，受傷時團員都沒關心，眾人則笑說，因為當時得知石頭受傷的部位是腰部，所以都不敢多問，瑪莎也隨即接說，「我們要是問怎麼受傷的，很尷尬。」石頭笑回，「因為我平常『做』很多」，不過下秒解釋是音樂做很多、演出做很多，要大家別想歪。阿信也提到，這次是五月天出道以來，第一次大型演出有團員缺席，且當時石頭先傳訊息給團長怪獸，說自己好幾天都不能動，訊息內容寫得很可怕，「怕傳訊息給你（石頭），你還要找手機」，怪獸也說，「搞得好像石頭癱瘓了」。最後石頭表示，很抱歉讓大家擔心了，但幸好有朋友幫助，所以才可以重新出現在大家面前。最後阿信也說，五月天25年來改變了很多，寫過很多歌曲，都在預言自己或未來的人生，就像2001年的〈相信〉，歌詞寫到「愛過的那些歌曲，有一天再也不聽」，也許五月天會陪伴歌迷到最後，「但如果中間短暫緣分中斷，我想總之我們一直會在這裡，等你們回來」。不過感性片段一結束，現場突然跑出美食外送，五月天在台上收到壽司，原來是GLAY主唱TERU和凡人譜主唱山村隆太化身為外送員，再度驚喜現身，3天團主唱一起合唱〈OAOA〉，再掀起高潮。