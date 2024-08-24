江坤宇10局再見安打！兄弟4：3斷樂天7連勝　保住下半季龍頭寶座

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中職中信兄弟隊今（24）日在台中洲際棒球場迎戰樂天桃猿，因雨勢關係延後將近2小時才開打，3局上兩隊先是爆發板凳清空衝突，接著雙方一路鏖戰到延長賽突破僵局，比賽進行至3局上，雙方爆發板凳清空衝突，事件起因是猛登在三振朱育賢後，朝著打者怒吼幾句，並與樂天桃猿一壘指導教練陳彥夆發生口角，隨後雙方休息室球員都衝進場內，但場面很快就控制下來。3局上，猛登投出一顆挖地瓜球，朱育賢認為遭到觸身球，隨即向主審示意，經過重播輔助判決後，確定猛登並未觸身，因而記上一個壞球，接著猛登用一顆變化球讓朱育賢揮棒落空三振後，直接朝著朱育賢怒吼，但第一時間朱育賢並未正面回應，而是逕自走回休息室。朱育賢在回到休息室的路上，樂天一壘跑壘指導員陳彥夆與猛登發生口角，迅速引爆雙方的情緒，兩隊球員紛紛從板凳衝進場內，場邊球迷紛紛鼓譟，猛登還對著觀眾席比出「Come on」手勢，不過場面立即被控制，並未衍生更大規模的衝突。5局下，林吳晉瑋、岳政華連續兩支內野安打帶動攻勢，下一棒陳子豪挨觸身球，在滿壘情況下，陳俊秀擊出左外野穿越安打，送回三壘跑者，岳政華趁左外野手失誤回本壘得分，隨後許基宏高飛犧牲打再下一城，兄弟3：0領先樂天。6局上樂天得點圈機會，林智平安打追回1分，接著馮健庭掃出二壘安打，一棒送回壘上的林泓育與林智平，將比數扳成3：3平手。9局下兄弟留下一、二壘殘壘，打完9局雙方仍未分出勝負，比賽進入延長賽。10局開始進行突破僵局制，林政華先上二壘，林立內滾出局，下一棒陳晨威擊出內野滾地球，二壘手岳東華接球失誤，跑者攻佔一、三壘，接著吳俊偉對朱育賢投出保送，形成滿壘危機，林泓育吞下三振後，余德龍外野飛球被接殺，留下滿壘殘壘。