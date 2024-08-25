倒數4天快備份！LINE「Keep」免費空間8/28關閉　下載方法一次看

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▲LINE Keep功能將退場，官方建議還有「Keep 筆記」可以使用。（圖／記者周淑萍攝）

▲LINE 主頁上可以找到 LINE Keep功能鍵，可以快速備份原有的資料。(圖／記者周淑萍攝)

被認為是LINE旗下實用功能之一的LINE Keep，即便網友超努力挽回，但官方確定會在今年8月28日關閉，意味著倒數4天該服務就將走入歷史，原本的檔案別忘記備份，才不會遺失重要資料。至於LINE Keep內的檔案該如何備份？不需要一個檔案一個檔案點選下載，官方提供批次備份的方式，一鍵按下就可通通存檔。LINE Keep是官方長期提供給用戶免費1GB的雲端空間，之前公告會在8月28日收攤。官方提醒「Keep」結束後，用戶可以使用「Keep筆記」來取代，但「Keep筆記」和「Keep」雖然名字相似，但還是有所不同，嚴格來說Keep筆記難以替代Keep。是LINE長期提供給用戶免費1GB的雲端空間，可以將照片、影片、文字內容、檔案等資訊保存於LINE Keep，且不受日期和裝置移轉的限制，可儲存的影片最長5分鐘，文字內容最多1萬字。類似私人聊天室，可以在所有聊天室內長按該則訊息，就會出現「Keep筆記」，按下之後就會直接秒傳到「Keep筆記」，最大的好處就在於能減少錯頻的困擾。但無法建立記事本和相簿是死穴，，因此如果有照片或是資料要備份，建議直接下載到手機裡面會比較安心，「Keep筆記」則當成「暫存」空間會比較好。1、點選「主頁」＞畫面上方Keep 圖示2、點選Keep畫面上方的「下載照片及影片」3、選擇希望下載的照片或影片後，點選畫面下方的「下載」備註：如果選擇「全選」，即可一次選擇原本依月份分批顯示的所有項目，下載完成的項目可在裝置內的相簿進行確認。1、點選「主頁」＞畫面上方Keep 圖示2、點選希望儲存的項目所在的分頁3、點選希望儲存的項目右上方「：」4、點選「分享」後，依需求選擇分享及儲存的方法備註：點選「儲存至裝置」即可將檔案儲存至行動裝置內。