小孩近視不是先急著收電動！醫師點破3錯誤迷思：害度數壓不下來

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近視控制和預防一樣重要。（圖／依視路提供）

▲近視的成因非常多，不僅僅是使用3C產品，唯有減少長時間近距離用眼，適當休息，增加戶外活動時間有助於減緩近視。（示意圖／取自 Unsplash ）

台灣兒童近視盛行率高居全球前三，鏡片品牌依視路在孩童近視高峰的暑假期間，邀請桃園大學眼科李怡青醫師分享常見關於近視的錯誤觀念，同時提醒家長要把握孩子6-12歲近視控制黃金關鍵期，因為若小學中低年級前就近視，成年後大多會成為高度近視（度數＞500度），高度近視容易有早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變等4大眼疾病變的高危險群，眼科醫師提醒，控制近視和預防一樣重要。台灣學童正面臨近視的三高危機，低齡發生率高、全國盛行率高、高度近視比例高。根據衛福部的統計資料，台灣孩童近視比例，小學六年級近視已經高達70%。眼科醫師也觀察到近年來近視年紀逐漸下探至學齡前兒童，與生活型態改變，和近年來家長對近視防護意識增加可能有關。眼科醫師分享在臨床上，常常發現家長及學童有一些錯誤的視力保健觀念，原以為是在保健視力，實際上卻反而加速了近視度數的增長。醫師提醒，戴眼鏡不是近視加深的原因，近視後未能及早近視控制，以及不正確的用眼習慣才是近視加深主因。事實上孩童沒戴眼鏡時為了看清楚而瞇眼，眼球肌肉需要更用力，反而更容易使眼軸增長導致近視度數加深。醫師解釋，近視的成因非常多元，不僅僅是因為看電視或3C產品，對於學齡孩童來說減少長時間近距離用眼，適當休息，增加戶外活動時間有助於減緩近視加深。剛出生嬰兒因為眼球較小、眼軸較短，此時雙眼處於遠視狀態，具備生理性遠視，可視為與生俱來抵抗近視的寶物。一般來說，0到3歲嬰幼兒應有150至200度遠視度數、4至6歲幼兒應有100至200度遠視度數、國小低年級（7至8歲）應有100度遠視度數，直到國小中、高年級（9至12歲）至少應有50度以上遠視度數。過早消耗遠視儲備量，就可能加速進入近視的危險期。當眼軸愈長，眼球就將氣球一樣愈腫大，眼球壁也隨之愈薄，眼球內結構因而產生退化的機率就愈大。這就是為什麼近視度數愈深，將來可能的併發症就愈多的原因。因為陽光會增加視網膜多巴胺分泌的量，進而抑制眼軸增長，戶外遠距離視野（超過6M），可以減少眼睛肌肉緊張，延緩眼球增長。