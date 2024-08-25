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2024蘋果發表會除了期待iPhone 16　 還有「這兩樣」可能會亮相

記者周淑萍/綜合報導

▲蘋果遲遲未公布秋季發表會日期，各界的爆料大神只好各展神力，傳聞發表會不只有iPhone 16，可能還會有新款的Apple Watch和AirPods同步亮相。（圖／官方提供）
▲蘋果遲遲未公布秋季發表會日期，各界的爆料大神只好各展神力，傳聞發表會不只有iPhone 16，可能還會有新款的Apple Watch和AirPods同步亮相。（圖／官方提供）
蘋果遲遲未公布秋季發表會日期，各界的爆料大神只好各展神力，除了拼命挖出關於iPhone 16的蛛絲馬跡之外，還有傳聞發表會不只有iPhone 16登場，可能還會有新款的Apple Watch和AirPods同步亮相，至於會不會出現「One More Thing」還是要等發表會才會知道。

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▲蘋果（Apple Inc）於今（11）日凌晨的全球開發者大會（WWDC）宣布了「Apple intelligence」系統，但「蘋果AI」只支援iPhone 15 Pro或iPhone 15 Pro Max。（圖／擷自蘋果YouTube）
▲蘋果在WWDC上宣布了「Apple intelligence」，也讓今年iPhone 16更令人期待。（圖／擷自蘋果YouTube）
傳聞下個月蘋果發表會上，除了有iPhone 16之外，Apple Watch Series 10也有可能會登場。Apple Watch今年迎接10週年，傳出將推出年紀念款Apple Watch Series 10，或稱為Apple Watch X。根據外媒《9to5mac》報導，Apple Watch Series 10最大亮點就是螢幕升級，原本41mm將升級為45mm，而45mm版本則升級為49mm。將導入LTPO-TFT技術的OLED螢幕，可降低功耗，增加續航能力，螢幕顏色也會更加細緻，同時更加輕薄。

還有傳聞，下月也會推出新款穿戴Apple Watch Ultra 3，外型上不會有明顯的改變，只會換上新一代晶片，如果傳聞屬實，在Apple Watch Series 10的螢幕變大且更加輕薄的狀況底下，幾乎造成了蘋果智慧手錶「網內互打」，Apple Watch Series 10擁有Ultra 3多數優勢，外媒認Apple Watch Ultra 3可能會成為近3年來最難販售的一代。

▲最早Apple Watch第一代使用四方形的塑膠錶盒，頗具有質感，但環保意識抬頭，之後大多改為長條的紙包裝。（圖／周淑萍攝）
▲Apple Watch今年將迎接十週年，傳聞Apple Watch Series 10螢幕會加大，且更加輕薄，屆時恐怕會影響到 Ultra買氣。（圖／記者周淑萍攝）
除了有Apple Watch Ultra，可能也會讓AirPods耳機產品線加入新成員，推出全新的中階版和入門版，AirPods中階版具降噪功能，有點像是AirPods Pro版和入門款AirPods 3的綜合體，AirPods則是自2019年以來首度升級。至於最後會有哪些產品亮相，還是要等蘋果發表會才能揭曉。

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