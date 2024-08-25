賈永婕剛接101董座就出事？上山「全力衝刺」遇慘況：有一點後悔

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▲防疫女神賈永婕接下101董座職務，獲得各界祝福、力挺。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕騎腳踏車遇到爆胎慘況，但幸運遇車友幫忙，成功化解危機。 （圖／賈永婕IG）

▲賈永婕（前）和老公（後）騎腳踏車，一開始沒發現車子爆胎，全力衝刺的她騎到差點累翻。（圖／賈永婕臉書）

▲賈永婕在2000年出道，曾演過電視劇《吉祥如意年年來》。（圖／NOWnews社群中心製表）







50歲女星賈永婕不僅是模特兒、女星、貴婦、防疫女神，如今更多了新身分，宣布接下「101董座」，成為近日熱門話題。昨（24）日賈永婕發文跟大家分享她和老公的運動日常，只見兩人裝備齊全騎車出門鍛鍊，怎料騎到一半才發現賈永婕的腳踏車輪胎爆胎。雖然事後幸運獲得救援，讓賈永婕可以繼續上路，但她騎到差點累翻，笑說：「有一點後悔，好像應該直接放棄回家比較舒服」。「人生下半場預備備，迎接新挑戰」賈永婕22日發文，認了將就任101董座職務。財政部也出面證實此事，指出行政院已經核定，並稱會選擇賈永婕，主要是看中她時尚、經營行銷等專長，並且形象正面，學經歷也不錯，與101的形象相當符合。賈永婕也回應《NOWnews今日新聞》接下董座任務的心情：「掙扎當然一定有，其實不能說是掙扎啦，因為這是一個很好的事情，就是有跟家人討論。」賈永婕說老公王兆杰很支持她，讓她感到很幸運：「我覺得也很Lucky，人生下半場可以有一個這麼好的舞台，我覺得要好好珍惜。」希望能靠著自己的專業，好好透過101行銷台灣。當上101董座的賈永婕也依然熱愛運動，24日她就在IG限時動態發文，曬出和老公騎鐵馬出門運動的照片，只見夫妻倆裝備齊全信心滿滿，但騎沒多久後賈永婕就再度發文，原來是因為腳踏車爆胎了，讓她騎得很吃力，兩人只好停在路邊休息。賈永婕也不忘自拍糗況，笑說「難怪累屎（死）」，所幸車友即刻前往救援，讓賈永婕也開心喊道「我好幸運」。事後賈永婕在臉書還原過程，表示昨日她跟老公挑戰的是陽明山冷水坑路線，怎料腳踏車不給力，讓她越騎越崩潰：「我一邊狂飆汗，一邊爆心跳，累翻」。賈永婕說一開始老公沒發現爆胎，還嗆她：「妳真的也退步太多了」，後面才知道原來是腳踏車的問題，他們只好停下來等待救援。賈永婕也說自己很幸運，狀況在30分鐘內就獲得解決，她感謝車友和救援團隊的幫助，讓她可以繼續騎腳踏車上山，但騎著騎著賈永婕也笑說：「有一點後悔，好像應該直接放棄回家比較舒服」。貼文曝光後也讓粉絲看了笑翻，紛紛留言：「人品好連天多（都）幫妳」、「連天兵天將都趕來幫助妳，妳放心，天公伯一定安排最好的安排」、「女神～擁有堅強後盾」、「人美心善，好運隨之而來」、「賈董加油」、「賈董可以考慮辦個101單車賽」。