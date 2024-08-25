陳佩琪賞豪宅　民眾黨北市議員要辦「居住正義」講座談高房價

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民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案未平，妻子陳佩琪又爆出看多間豪宅，其中包括立法院旁一戶1.2億元的元利群英。在此多事之秋，民眾黨台北市4位議員，仍堅持28日於北市議會主辦「居住正義」講座，不怕市民來踢館。民眾黨台北市黨部4位議員陳宥丞、林珍羽、張志豪與黃瀞瑩，8月28日星期三邀請OURs都市改革組織秘書長彭揚凱，在北市議會舉辦「居住正義」講座。不過，由於黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，近日才爆出豪宅賞屋爭議，消息傳上批踢踢後，引發網友質疑，狂酸「太諷刺」。對此，民眾黨台北市黨部正面迎戰指出，近期網軍狂刷「居住正義，1.2億」，卻沒看到在民進黨執政之下，「社宅蓋不出來、房價壓不下來、新青安貸款造成的問題比幫助還大」等等問題。因此這場講座是希望帶大家一起了解什麼是「社宅輪候制」，若有任何意見，都歡迎市民親自到場提出意見交流。