新莊2屁孩暴打街友！影片曝光引爆網友怒火：欺負老人家丟人現眼

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲23日深夜，新北市新莊區2名青少年，當街欺負一名65歲街友，不但訕笑挑釁、甚至出手毆打對方，還將整個過程PO上網，瞬間引爆網友怒火。（圖／翻攝畫面）

23日深夜，新北市新莊區有2名青少年，當街欺負一名65歲街友，不但訕笑挑釁、甚至出手毆打對方，嚇得該名街友躲到附近的小北百貨內，還將整個過程PO上網，瞬間引爆網友怒火。對此，警方指出，已找到涉案的名2青少年，其中動手毆打者，已被依傷害罪嫌，移送新北少年法院偵辦，另外1人則依違反社維法移送裁處。據了解，當時2名少年於中信街與中港路口，24小時營業小北百貨門口，遇到路過的65歲年邁街友， 先是走上前訕笑挑釁，其中1人還出手毆打對方。從影片可以看到，街友曾幾度想要離去，卻被少年攔下，街友也試圖反抗騷擾，過程中不小心打翻其中1人的飲料，竟引來對方毆打，頭部遭重擊，街友緊急躲到小北百貨內。事發後，影片被PO網引爆網友怒火，紛紛痛批「這實在太過分了」、「為什麼要打老人家」、「真可惡，這種年輕人真的要社會來教」。對此，新莊警分局中平派出所表示，看到影片後主動介入調查，調閱監視器掌握2名青少年身分，已於24日晚間將2人帶回，其中打人的17歲少年，依傷害罪嫌函送少年法庭審理，另1名少年依違反社維法移送裁罰。