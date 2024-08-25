本周星座運勢／獅子座「困難已過」財運賺一波　金牛座將小有收穫

塔羅占卜師Princess分享12星座本周運勢（8月25日至8月31日）。
🟡牡羊座
本周運勢重點，日常、工作。
這周過得非常平穩，忙忙碌碌，專注在日常生活及工作瑣事比較多。工作上你會非常的務實、認真；感情上忙於交友、交際。
🟡金牛座
本周運勢重點，感情。
這周各方面雖然有點不順，但是仍然小有收穫。工作上非常的不順，你會覺得天時地利都不合，但是還是有點收穫；感情上小心桃花被攔截。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周小心失望，感受很差，而且期待落空。工作上你覺得有希望的反而會失望；感情上你離對方還有一段距離。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周感情方面目前的對象其實沒什麼希望，因為對方的態度實在太明顯。工作上小心手邊的事情、案子沒什麼機會；感情上如果正在關係中，你們的感情可能會讓你很絕望。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作。
這周困難的時候已經過去，接下來財運起飛，有機會賺一波。工作上事情上軌道，狀態非常好；感情上有桃花，會是很令人開心的體驗。
🟡處女座
本周運勢重點，日常、工作、日常。
這周若是正在談或進行中的事情可能會無疾而終，只能另外找方案。工作上動起來，積極找機會；感情上有些消極，頻頻尋找新對象。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情、日常。
這周事情容易卡卡的、停滯不前，要做好B方案。工作上容易卡住、人家不過關；感情上有人暗戀、幻想，但是對方不太會表示，或是見到你就說不出話來，你現在的狀態會覺得有點卡住。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情、日常。
這周感情方面小心對方斷聯又劈腿，但是感情仍在繼續、或是你還喜歡他。工作上剛開始，有點慢，市場反應不一，而且要小心小人四伏；感情上你的對象可能已經走遠，只是你還很喜歡他。
🟡射手座
本周運勢重點，日常、工作。
這周忙於工作、日常瑣事，無暇顧及他人。工作上非常專注；感情上你的對象可能自己的狀況比較多或是太顧慮你的感受，要多等一下。
🟡摩羯座
本周運勢重點，日常。
這周容易被嫌棄、抨擊，其實就是人家有還蠻喜歡你的部分。工作上不太穩定，要當心；感情上小心吵架，狀況多。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周感情方面小心糾纏而且有點控制不了，對方可能有點不愛了。工作上小心問題多而且會爆發；感情上處理不太了問題，暫時還沒有個結果。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面小心對方劈腿，結果是你出局。工作上有突然離職的可能；感情上可能會分手，對方有第三者不太明顯。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本周運勢重點，日常、工作。
這周過得非常平穩，忙忙碌碌，專注在日常生活及工作瑣事比較多。工作上你會非常的務實、認真；感情上忙於交友、交際。
🟡金牛座
本周運勢重點，感情。
這周各方面雖然有點不順，但是仍然小有收穫。工作上非常的不順，你會覺得天時地利都不合，但是還是有點收穫；感情上小心桃花被攔截。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周小心失望，感受很差，而且期待落空。工作上你覺得有希望的反而會失望；感情上你離對方還有一段距離。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周感情方面目前的對象其實沒什麼希望，因為對方的態度實在太明顯。工作上小心手邊的事情、案子沒什麼機會；感情上如果正在關係中，你們的感情可能會讓你很絕望。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作。
這周困難的時候已經過去，接下來財運起飛，有機會賺一波。工作上事情上軌道，狀態非常好；感情上有桃花，會是很令人開心的體驗。
🟡處女座
本周運勢重點，日常、工作、日常。
這周若是正在談或進行中的事情可能會無疾而終，只能另外找方案。工作上動起來，積極找機會；感情上有些消極，頻頻尋找新對象。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情、日常。
這周事情容易卡卡的、停滯不前，要做好B方案。工作上容易卡住、人家不過關；感情上有人暗戀、幻想，但是對方不太會表示，或是見到你就說不出話來，你現在的狀態會覺得有點卡住。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情、日常。
這周感情方面小心對方斷聯又劈腿，但是感情仍在繼續、或是你還喜歡他。工作上剛開始，有點慢，市場反應不一，而且要小心小人四伏；感情上你的對象可能已經走遠，只是你還很喜歡他。
🟡射手座
本周運勢重點，日常、工作。
這周忙於工作、日常瑣事，無暇顧及他人。工作上非常專注；感情上你的對象可能自己的狀況比較多或是太顧慮你的感受，要多等一下。
🟡摩羯座
本周運勢重點，日常。
這周容易被嫌棄、抨擊，其實就是人家有還蠻喜歡你的部分。工作上不太穩定，要當心；感情上小心吵架，狀況多。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周感情方面小心糾纏而且有點控制不了，對方可能有點不愛了。工作上小心問題多而且會爆發；感情上處理不太了問題，暫時還沒有個結果。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面小心對方劈腿，結果是你出局。工作上有突然離職的可能；感情上可能會分手，對方有第三者不太明顯。
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