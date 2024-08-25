蔡壁如曝：市府那一圈不希望我留台北　喊話「戰狼」就該戰 2026

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民眾黨前立委蔡壁如在立委選戰高票惜敗後，選擇長期經營台中海線，遠離民眾黨「權力核心」。她近期新開節目，第一集就曝光超級大實話，坦言黨主席柯文哲「市府那一圈不希望我留在台北」；蔡壁如更直言，黨中央那些話題人物，「我覺得既然是『戰狼』，那就要出來戰、出來選」，2026應該為黨爭戰。蔡也說自己公私分明，「我跟他（柯文哲）不是朋友」，如此才能謹守幕僚本分。蔡壁如在中天電視新開《壁咚政治》，昨天首集節目就直言，柯文哲退下台北市長職位後，把市府的人帶進黨內，「市府那一圈不希望我留在台北」。不過，她並不覺得自己是被「流放」台中，像現在能夠遠離爭議風暴中心，這些人也算是她生命中的「貴人」。蔡壁如認為，現在黨內風雨飄搖，最重要是要穩住小草，她喊話支持者要理性沉著。「我相信柯主席一定會把難關一個、一個解決。」至於外界普遍認為，如果蔡壁如有留在黨中央處理總統大選，這次應該不會發生這麼多問題。蔡壁如則說，她不敢百分之百保證一定沒問題，「可能他們都會覺得蔡壁如是不是很兇？我只要站在那裡，大家都會把自己的角色扮演好。」蔡壁如認為，這次政治獻金亂帳風暴，顯然至少有分工不清的問題，以總統大選層級的大工程，候選人要做好候選人的工作，總幹事、財務長、競辦主任等每個環節都應該做好自己的事，而不是混在一起。她感覺這次風暴，是因為沒有人讓大家很認真的執行工作。針對立院黨團辦公室主任陳智菡跟黨副秘書長許甫夫妻的高薪，成為網友奚落的話題。蔡壁如則緩頰，「不要再傳她領20萬了啦」。不過，蔡壁如坦言，黨中央那些有話題的人物，像是大家口中的戰狼，「我覺得既然是『戰狼』，那就要出來戰、出來選」，2026應該為黨爭戰，呼籲黨內有影響力的人不必要全部窩在北部，還是可以到地方開疆闢土。