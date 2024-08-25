周天成將與法小將爭冠！Lanier很謙虛：準備好跟世界最好球員對抗

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2024超級750系列日本羽球公開賽，我國男單一哥周天成在4強戰上面對日本「磨王」奈良岡功大，最終周天成以21：14、21：16直落二擊敗對手，兩人對決5次都由小天拿下勝利，他也搶下日本公開賽男單決賽的門票，今（25）日稍後將要和法國19歲小將Alex Lanier爭冠。Alex Lanier日前才在4強戰上靠著個人出色的防守反擊，以及攻擊連貫能力相當出眾，最終在激戰三盤過後，爆冷擊敗來自中國的名將石宇奇，今日將與台灣一哥周天成爭奪本屆日本公開賽冠軍。而石宇奇4強戰落敗之後，則是也給這名19歲小將肯定，他表示：「而根據世界羽聯（BWF）官方報導，Alex Lanier稍早接受訪問，談到冠軍賽上的對手周天成，他則宣稱：「現在的目標是繼續維持這樣的水準，我想向自己證明我擁有這樣的實力。」「球迷和記者們都說我可以達到這樣的水平，但在球場上要做到這一點則是完全不同，這就是我現在正在嘗試的。這對我來說是正確的事情，」Alex Lanier如此說到。