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周天成力拚冠軍！日本羽球公開賽25日戰況　賽程與轉播資訊一次看

記者吳政紘/綜合報導

▲台灣「羽球一哥」周天成在日本羽球公開賽有機會封王，轉播資訊、賽程等一次看。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣「羽球一哥」周天成在日本羽球公開賽有機會封王，轉播資訊、賽程等一次看。（圖／NOWnews資料照）
周天成力拚冠軍！2024日本羽球公開賽今（25）日再度進行最後一天的賽事，男單台灣好手周天周天成預計在台北時間10:20出賽，面對法國戰將A·拉尼耶，周天成昨日擊敗日本一哥奈良岡功大拿下對戰5連勝，中國羽球一哥石宇奇意外爆冷出局，因此周天成將出戰法國戰將A·拉尼耶，另外在女單，日本好手山口茜遭遇到B·恩布魯龐，離冠軍只差一步。《NOWnews今日新聞》也為讀者整理今日日本羽球公開賽賽事跟轉播等資訊。

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周天成只差一步奪冠　超級750賽拚首冠

日本羽球公開賽為世界羽球聯盟（BWF）的第三級別（超級750）賽事，於8月20日至8月25日在日本神奈川縣的橫濱體育館舉行。周天成今年已經在年初的泰國大師賽奪冠，但也是超級300的賽事，這次等級更高，為超級750賽事，周天成有機會創造歷史，拿下此分級賽事首度冠軍。

周天成對手拉尼耶球風不像一般歐洲球員那樣急躁，心態沉穩、技術頗為細膩，雖然殺球沒有前輩安賽龍（Viktor Axelsen）那麼威猛，但擊球方式更像亞洲球員，同時又才19歲，剛好是初生之犢不畏虎的年紀。

BWF日本羽球公開賽賽程：

賽程 日期 台灣
時間		 項目
第1日 2024年8月20日 09:00 32強賽
第2日 2023年8月21日 09:00 32強賽
第3日 2023年8月22日 09:00 16強賽
第4日 2024年8月23日 09:00 半準決賽
第5日 2024年8月24日 09:00 準決賽
第6日 2024年8月25日 10:00 決賽
羽球公開賽總共有 5 個項目，分別為：女子單打、男子單打、女子雙打、男子雙打、混合雙打。

BWF 日本羽球公開賽直播線上看

比賽日期：8/23（五） 比賽 9：00 開始（台灣時間）

男子單打賽程

時間：10:20 周天成 出戰 A·拉尼耶

       

女子單打賽程

時間：11:20 山口茜 出戰  B·恩布魯龐

        

混雙賽程

時間：10:40 魏雅欣/蔣振邦 出戰 謝影雪/鄧俊文

女雙賽程

時間     11:00 李紹希/白荷娜 出戰 譚寧/劉聖書

男雙賽程

時間    10:00 N·侞薩尼/吳世飛 出戰 徐承宰/姜敏赫

台灣雙打、混雙等出席選手

雙打 選手
男雙7組 邱相榤／王齊麟、陳政寬／陳勝發、江建葦／吳軒毅、李芳至／李芳任、林秉緯／蘇敬恒、盧敬堯／魏俊緯、楊博軒／李哲輝
女雙8組 鄭育沛／孫昱瑆、許尹鏸／林芝昀、胡綾芳／鄭宇倢、汪郁喬／宋祐媗、詹又蓁／林芷均、宋碩芸／余芊慧、楊景惇／張淨惠、鄧淳薫／楊筑云
混雙5組 楊博軒／胡綾芳、林秉緯／林芷均、葉宏蔚／詹又蓁、許尹鏸／陳政寬、楊筑云／吳軒毅
中國隊羽球大名單：

男單：石宇奇、李詩灃、陸光祖、翁泓陽、雷蘭曦

女單：王凱世、韓悅、張藝曼

男雙：梁偉鏗/王昶、何濟霆/任翔宇、陳柏陽/劉毅、謝浩南/曾維瀚

女雙：劉聖書/譚寧、陳清晨/鄭雨、賈一凡/李汶妹、李怡婧/羅傑敏、張殊賢/坑姝良

混雙：蔣振邦/魏雅欣、程星/張馳

日本公開賽轉播資訊：

  • 電視轉播：MOD愛爾達體育三台
  • 網路轉播請點此 （因賽事時序將有所延後）
  • 線上轉播：BWFYoutube
  • 官網賽程：請按此
▲台灣羽球一哥周天成無緣西班牙大師賽落敗無緣決賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣羽球一哥周天成在超級750級賽事有機會奪首冠。（圖／美聯社／達志影像）

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