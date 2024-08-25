周天成力拚冠軍！日本羽球公開賽25日戰況　賽程與轉播資訊一次看

周天成力拚冠軍！2024日本羽球公開賽今（25）日再度進行最後一天的賽事，男單台灣好手周天周天成預計在台北時間10:20出賽，面對法國戰將A·拉尼耶，周天成昨日擊敗日本一哥奈良岡功大拿下對戰5連勝，中國羽球一哥石宇奇意外爆冷出局，因此周天成將出戰法國戰將A·拉尼耶，另外在女單，日本好手山口茜遭遇到B·恩布魯龐，離冠軍只差一步。《NOWnews今日新聞》也為讀者整理今日日本羽球公開賽賽事跟轉播等資訊。
周天成只差一步奪冠 超級750賽拚首冠
日本羽球公開賽為世界羽球聯盟（BWF）的第三級別（超級750）賽事，於8月20日至8月25日在日本神奈川縣的橫濱體育館舉行。周天成今年已經在年初的泰國大師賽奪冠，但也是超級300的賽事，這次等級更高，為超級750賽事，周天成有機會創造歷史，拿下此分級賽事首度冠軍。
周天成對手拉尼耶球風不像一般歐洲球員那樣急躁，心態沉穩、技術頗為細膩，雖然殺球沒有前輩安賽龍（Viktor Axelsen）那麼威猛，但擊球方式更像亞洲球員，同時又才19歲，剛好是初生之犢不畏虎的年紀。
BWF日本羽球公開賽賽程：
羽球公開賽總共有 5 個項目，分別為：女子單打、男子單打、女子雙打、男子雙打、混合雙打。
BWF 日本羽球公開賽直播線上看
比賽日期：8/23（五） 比賽 9：00 開始（台灣時間）
男子單打賽程
時間：10:20 周天成 出戰 A·拉尼耶
女子單打賽程
時間：11:20 山口茜 出戰 B·恩布魯龐
混雙賽程
時間：10:40 魏雅欣/蔣振邦 出戰 謝影雪/鄧俊文
女雙賽程
時間 11:00 李紹希/白荷娜 出戰 譚寧/劉聖書
男雙賽程
時間 10:00 N·侞薩尼/吳世飛 出戰 徐承宰/姜敏赫
台灣雙打、混雙等出席選手
中國隊羽球大名單：
男單：石宇奇、李詩灃、陸光祖、翁泓陽、雷蘭曦
女單：王凱世、韓悅、張藝曼
男雙：梁偉鏗/王昶、何濟霆/任翔宇、陳柏陽/劉毅、謝浩南/曾維瀚
女雙：劉聖書/譚寧、陳清晨/鄭雨、賈一凡/李汶妹、李怡婧/羅傑敏、張殊賢/坑姝良
混雙：蔣振邦/魏雅欣、程星/張馳
日本公開賽轉播資訊：
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日本羽球公開賽為世界羽球聯盟（BWF）的第三級別（超級750）賽事，於8月20日至8月25日在日本神奈川縣的橫濱體育館舉行。周天成今年已經在年初的泰國大師賽奪冠，但也是超級300的賽事，這次等級更高，為超級750賽事，周天成有機會創造歷史，拿下此分級賽事首度冠軍。
周天成對手拉尼耶球風不像一般歐洲球員那樣急躁，心態沉穩、技術頗為細膩，雖然殺球沒有前輩安賽龍（Viktor Axelsen）那麼威猛，但擊球方式更像亞洲球員，同時又才19歲，剛好是初生之犢不畏虎的年紀。
BWF日本羽球公開賽賽程：
|賽程
|日期
|台灣
時間
|項目
|第1日
|2024年8月20日
|09:00
|32強賽
|第2日
|2023年8月21日
|09:00
|32強賽
|第3日
|2023年8月22日
|09:00
|16強賽
|第4日
|2024年8月23日
|09:00
|半準決賽
|第5日
|2024年8月24日
|09:00
|準決賽
|第6日
|2024年8月25日
|10:00
|決賽
BWF 日本羽球公開賽直播線上看
比賽日期：8/23（五） 比賽 9：00 開始（台灣時間）
男子單打賽程
時間：10:20 周天成 出戰 A·拉尼耶
女子單打賽程
時間：11:20 山口茜 出戰 B·恩布魯龐
混雙賽程
時間：10:40 魏雅欣/蔣振邦 出戰 謝影雪/鄧俊文
女雙賽程
時間 11:00 李紹希/白荷娜 出戰 譚寧/劉聖書
男雙賽程
時間 10:00 N·侞薩尼/吳世飛 出戰 徐承宰/姜敏赫
台灣雙打、混雙等出席選手
|雙打
|選手
|男雙7組
|邱相榤／王齊麟、陳政寬／陳勝發、江建葦／吳軒毅、李芳至／李芳任、林秉緯／蘇敬恒、盧敬堯／魏俊緯、楊博軒／李哲輝
|女雙8組
|鄭育沛／孫昱瑆、許尹鏸／林芝昀、胡綾芳／鄭宇倢、汪郁喬／宋祐媗、詹又蓁／林芷均、宋碩芸／余芊慧、楊景惇／張淨惠、鄧淳薫／楊筑云
|混雙5組
|楊博軒／胡綾芳、林秉緯／林芷均、葉宏蔚／詹又蓁、許尹鏸／陳政寬、楊筑云／吳軒毅
男單：石宇奇、李詩灃、陸光祖、翁泓陽、雷蘭曦
女單：王凱世、韓悅、張藝曼
男雙：梁偉鏗/王昶、何濟霆/任翔宇、陳柏陽/劉毅、謝浩南/曾維瀚
女雙：劉聖書/譚寧、陳清晨/鄭雨、賈一凡/李汶妹、李怡婧/羅傑敏、張殊賢/坑姝良
混雙：蔣振邦/魏雅欣、程星/張馳
日本公開賽轉播資訊：
- 電視轉播：MOD愛爾達體育三台
- 網路轉播：請點此 （因賽事時序將有所延後）
- 線上轉播：BWFYoutube
- 官網賽程：請按此