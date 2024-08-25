周天成力拚冠軍！日本羽球公開賽25日戰況　賽程與轉播資訊一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

賽程 日期 台灣

時間 項目 第1日 2024年8月20日 09:00 32強賽 第2日 2023年8月21日 09:00 32強賽 第3日 2023年8月22日 09:00 16強賽 第4日 2024年8月23日 09:00 半準決賽 第5日 2024年8月24日 09:00 準決賽 第6日 2024年8月25日 10:00 決賽

雙打 選手 男雙7組 邱相榤／王齊麟、陳政寬／陳勝發、江建葦／吳軒毅、李芳至／李芳任、林秉緯／蘇敬恒、盧敬堯／魏俊緯、楊博軒／李哲輝 女雙8組 鄭育沛／孫昱瑆、許尹鏸／林芝昀、胡綾芳／鄭宇倢、汪郁喬／宋祐媗、詹又蓁／林芷均、宋碩芸／余芊慧、楊景惇／張淨惠、鄧淳薫／楊筑云 混雙5組 楊博軒／胡綾芳、林秉緯／林芷均、葉宏蔚／詹又蓁、許尹鏸／陳政寬、楊筑云／吳軒毅

電視轉播 ：MOD愛爾達體育三台

：MOD愛爾達體育三台 網路轉播 ：請點此 （因賽事時序將有所延後）

：請點此 （因賽事時序將有所延後） 線上轉播：BWFYoutube

官網賽程：請按此

▲台灣羽球一哥周天成在超級750級賽事有機會奪首冠。（圖／美聯社／達志影像）

周天成力拚冠軍！2024日本羽球公開賽今（25）日再度進行最後一天的賽事，男單台灣好手周天周天成預計在台北時間10:20出賽，面對法國戰將A·拉尼耶，周天成今年已經在年初的泰國大師賽奪冠，但也是超級300的賽事，這次等級更高，為超級750賽事，周天成有機會創造歷史，拿下此分級賽事首度冠軍。，雖然殺球沒有前輩安賽龍（Viktor Axelsen）那麼威猛，但擊球方式更像亞洲球員，同時又才19歲，剛好是初生之犢不畏虎的年紀。羽球公開賽總共有 5 個項目，分別為：女子單打、男子單打、女子雙打、男子雙打、混合雙打。（五） 比賽 9：00 開始（台灣時間）時間：11:20 山口茜 出戰 B·恩布魯龐時間：10:40 魏雅欣/蔣振邦 出戰 謝影雪/鄧俊文時間 11:00 李紹希/白荷娜 出戰 譚寧/劉聖書男雙賽程時間 10:00 N·侞薩尼/吳世飛 出戰 徐承宰/姜敏赫男單：石宇奇、李詩灃、陸光祖、翁泓陽、雷蘭曦女單：王凱世、韓悅、張藝曼男雙：梁偉鏗/王昶、何濟霆/任翔宇、陳柏陽/劉毅、謝浩南/曾維瀚女雙：劉聖書/譚寧、陳清晨/鄭雨、賈一凡/李汶妹、李怡婧/羅傑敏、張殊賢/坑姝良混雙：蔣振邦/魏雅欣、程星/張馳