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轉角遇到端木正？柯文哲找會計師公會簽證　赫見執行長又是他

記者林詠青／台北報導

▲端木正其實也是台北市會計師公會的審計會計委員會執行長。（圖／NOWnews記者朱永強攝影2024.08.14）
▲端木正其實也是台北市會計師公會的審計會計委員會執行長。（圖／NOWnews記者朱永強攝影2024.08.14）
民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案持續延燒，柯文哲日前公開表示，為求公正，已發函委請台北市會計師公會，協助指派會計師簽證查核。不過，民進黨立委林俊憲發現，台北市會計師公會的會計審計委員會執行長，就是端木正，直呼「這是哪招啦」！

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由民眾黨不分區立委黃珊珊主導的善後小組日前表示，將在帳務整理完成後找第三方公正平台查核。黨主席柯文哲更公開強調，為完成正式的會計師簽證，民眾黨23日已發函台北市會計師公會，請公會派員協助查核，「希望經由第三方專業機構的獨立稽查，清楚釐清真相」。

不過，民進黨立委林俊憲質疑，「這什麼奇怪的『余文循環』？」因為經他查證，台北市會計師公會的會計審計委員會執行長，就是端木正。民眾黨亂帳案責任推來推去，竟然又有端木正戲份。

林俊憲表示，這只能說明會計師這圈子實在很小，繞來繞去還是那幾個人，恐怕就是找不到會計師願意幫民眾黨背書。他調侃，「誠心建議阿北，真的可以去找朱主席求助，現在救得了你們的恐怕只有他了！」

而民眾黨副秘書長許甫日前上媒體人平秀琳的廣播節目時，也坦承確實找不到會計師幫忙簽證，只好委請會計師公會協助。

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