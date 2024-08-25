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小S被傳每天遭許雅鈞家暴！結婚19年她無奈全說了：一週一次而已

記者藍詩孟／綜合報導

▲小S曾因為不捨女兒出國念書落淚，近日她則在節目上抱怨經常被傳每天遭老公許雅鈞家暴，讓她開玩笑澄清「一週一次而已啦」。（圖／徐熙娣IG）
▲小S曾因為不捨女兒出國念書落淚，近日她則在節目上抱怨經常被傳每天遭老公許雅鈞家暴，讓她開玩笑澄清「一週一次而已啦」。（圖／徐熙娣IG）
46歲女星小S（徐熙娣）和老公許雅鈞結婚19年，陸續生下3名愛女，婚姻生活幸福美滿。但小S近日在節目上直言，外界經常謠傳她被老公家暴的假消息：「到現在都有人覺得，我老公每天在打我耶」，怎料一話一出，女星王思佳還反問「沒有嗎？」讓小S也笑翻，開玩笑回答「一個禮拜一次而已啦」。

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▲小S翻白眼回應每天遭家暴的傳聞，開玩笑說「一個禮拜一次而已啦」（圖／小姐不熙娣YT）
▲小S翻白眼回應每天遭家暴的傳聞，開玩笑說「一個禮拜一次而已啦」。（圖／小姐不熙娣YT）
結婚19年頻傳遭家暴　小S無奈回應了

小S主持的節目《小姐不熙娣》日前談論八卦主題，找來王思佳、李唯楓等來賓聊天。小S見到王思佳就直言：「我覺得你應該是很容易被誣陷的體質」，王思佳立刻招認，笑說自己「背後都是箭」。接著小S還反問王思佳：「（被造謠）有比我多嗎？我箭都刺很深耶」。

小S提到自己結婚19年，一直被誤會遭家暴：「到現在都有人覺得，我老公每天在打我欸」，怎料被王思佳反問「沒有嗎？」讓現場眾人笑翻。小S也開玩笑澄清傳言：「一個禮拜一次而已啦」，但隨後認真說道，到現在都有人相信這件事，甚至有人會問許雅鈞：「娶到小S是不是很倒楣？她這麼尖酸刻薄，應該對你很兇吧？」讓小S很無奈，覺得自己對丈夫感到抱歉。

▲小S（右）與老公許雅鈞（左）2人育有3女。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S（右）與老公許雅鈞（左）感情恩愛，2人結婚多年育有3女。（圖／小S臉書）
被傳家暴小S夫婦怒提告　眾細數傷勢仍不買單

關於小S被家暴的傳言其實可以往前追溯到2010年，當時有媒體爆料小S因錄影太晚讓許雅鈞不滿，因此遭毆打，捕風捉影寫的煞有其事，小S夫婦只好出面否認，小S更當眾喊話：「他抱我都來不及了，他真的對我很好，不會對我家暴」，甚至對媒體提告自清。

但小S家暴疑雲沒有就此散去，還有網友整理小S身上出現的傷勢，認為她一下在家跌倒撞到桌角，一下騎腳踏車摔車，就連拔隱形眼鏡也會傷到眼睛，開玩笑說：「別人嫁豪門都沒事，就妳整天被傳家暴，大家信嗎？」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110 

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