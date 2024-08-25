本周咖啡優惠！7-11開學咖啡「寄杯26元」　美廉社美式拿鐵買1送1

周五（8月30日）開學啦！孩子回校園，家長又要開始早起通勤節奏，提神咖啡喝起來！7-11中元節APP寄杯優惠進入尾聲，濃萃美式自備杯扣5元後寄杯26元，還沒買趕緊補貨；星巴克限周一第2杯半價。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（8月25日至8月31日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度，一文看懂咖啡優惠。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即日起至9月3日
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
📍門市｜8月23日至8月25日
◾大杯卡布奇諾3杯99元，6折（原價55元、特價33元）
◾特大氣泡咖啡，西西里檸檬／香橙果纖風味任選2杯99元，5.9折，（原價85元、特價50元）
📍APP｜8月21日至8月31日
◾特大杯美式買10送8，5.6折（原價60元、特價33元）
◾西西里檸檬咖啡／香橙果纖氣泡咖啡8杯470元，7.3折（原價80元、特價59元）
◾厚乳拿鐵8杯330元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾卡布其諾8杯300元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、特價41元）
📍APP｜8月21日至8月31日
◾和風葛粉抹茶拿鐵／焦糖瑪奇朵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
🔎每日限量2000組，自凌晨0時重新補貨開賣，因此若當日已完售，可設定鬧鐘凌晨0時重新搶買，預計補貨1小時內仍有機會買到。
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
🟡全家便利商店
📍門市｜8月21日至8月25日（限會員）
◾大杯拿鐵第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾特大杯冰寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡星巴克
周一限定！星巴克在8月26日舉辦「咖啡同好日」，當天不限時段大杯第2杯半價，等於是7.5折。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡美廉社
📍門市｜8月23日至8月25日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
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📍門市｜8月23日至8月25日
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🟡全家便利商店
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🟡星巴克
周一限定！星巴克在8月26日舉辦「咖啡同好日」，當天不限時段大杯第2杯半價，等於是7.5折。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡美廉社
📍門市｜8月23日至8月25日
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