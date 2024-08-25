湖人鎖定Luka Doncic為「目標」？美媒：他們沒有為詹皇付出全部

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NBA洛杉磯湖人新賽季的陣容距離他們在今年被丹佛金塊首輪淘汰時的陣容，並沒有太多變化，也沒有太多人看好他們在明年6月時能打進到總冠軍賽。《The Ringer》記者Kevin O’Connor在節目上分析，湖人之所以沒有在這個夏天以「詹皇」LeBron James為核心全力組建爭冠陣容，是因為他們已經在思考下一步了，他們在合適目標人選上圈出來的新名字很清晰：Luka Doncic。「我已經在這個播客節目和《The Ringer》上報導了湖人如何以Luka Doncic為目標來規劃未來藍圖。」O’Connor在周五的The Mismatch節目上這樣說道，「讓我們看看這是否能成功，獨行俠今年才打進總冠軍賽，他們的陣容中看起來比以往任何時候都更好。這可能最終行不通，但湖人隊不交易他們未來的選秀權，顯然是在思考長期的未來，他們並沒有像你想像中的與許多球隊一樣，對James那樣付出所有。」James還能打多久？這是球隊老闆和一般球迷都想知道的問題，在上個賽季他出戰71 場，場均25.7分8.3助攻7.3籃板，39歲的他身手的退化仍不算嚴重。但足以幫助一支球隊登頂嗎？＋今年夏天幫助美國隊在奧運完成5連霸，以及將在隨之而來的這個賽季與兒子Bronny James完成同隊打球的夢想後，James的職業生涯還有什麼沒完成嗎？他會不會就在自己還能打球時選擇離開呢？如果真的如此，湖人隊鎖定的下一個巨星會是誰？這支球隊很少自己培養球星，通常他們接收別人的球星。Anthony Davis似乎對於留在湖人很滿意，但他從未證明自己可以作為大當家帶領一支球隊來到這個層級，他需要另一名超級球星激發自己。如果湖人需要一名外線持球核心來與AD搭檔，可能沒有比Doncic更好的了人選了，他是上賽季NBA得分王，場均33.9分9.8助攻9.2籃板。Doncic會離開達拉斯前往一個大城市，這似乎是許多人的想法，也是《The Ringer》網站一貫的看法。去年，《The Ringer》、美國知名體育媒體人Bill Simmons才發問道：「5年後，Luka Doncic會在哪支球隊？ 我認為他們很難在他周圍組建一支足夠好的團隊。我們知道NBA規則，在某個時刻，這種等級的球員會開始環顧四周，我認為他就處於這個狀態......這個聯盟正在變得越來越好......他還能對此感到滿意多久？」我們都知道Doncic之後就帶領獨行俠進入到總冠軍賽了，但成績的證明並沒有打消人們對於他終將會離開的疑慮。O’Connor的看法就證明了這一點。