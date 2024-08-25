3萬家餐飲店倒閉！越南物價通膨激增　上半年服務業面臨慘況

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▲越南餐飲業倒閉3萬多間。圖為越南胡志明市。（圖／翻攝自《越南快訊》）

越南經濟今年復甦，許多餐飲業為了吸引消費者上門，大舉促銷刺激需求，衝擊營運績效，導致許多餐飲業撐不住關門。根據統計，越南上半年超過3萬家餐飲店倒閉，總家數降至 30萬4700 家，年減 4%。越南產業顧問公司 iPOS發布最新報告顯示，2024 年上半年，越南至少有 3萬家食品和飲料 （F&B） 店關門，尤其在大城市如胡志明或河內特別明顯，開業不到三個月就關門的餐飲店數量大量增加，其中胡志明市受到的影響最為嚴重，餐飲店數量減少 6%。除此之外，願意花10 萬越南盾（約台幣130元）買1杯咖啡的消費人口比例也大幅下降，從 6% 降至1.7%，每杯要價 4.1萬至7萬越南盾（約台幣53元至91元）的咖啡比較受歡迎，相較去年同期僅25%，今年買便宜咖啡的顧客大增。今年下半年，60%的受訪企業表示，他們的重點是維持現有規模，只有約34%的企業計劃擴展。幾家著名的咖啡連鎖店最近宣布關閉分店，例如，胡志明市的星巴克臻選烘焙工坊在營運七年後關閉；The Coffee House 關閉芹苴市及峴港門市，河內和胡志明市一些分店也悄悄退出市場。