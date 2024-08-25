湖人為何選進詹皇兒子Bronny？老闆給答案：在他身上看到一些東西

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▲洛杉磯湖人在今年選秀會上，選進陣中球星「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，也幫助LeBron一圓想跟兒子同隊打球的夢想。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃洛杉磯湖人在今年選秀會上，在第二輪55順位選進了陣中一哥「詹皇」LeBron James的大兒子Bronmy James，成為NBA史上首對父子檔同時效力於同支球隊的難得場景。然而湖人的這一舉動也受到外界許多專家質疑，洛杉磯湖人老闆Jeanie Buss，稍早接受美媒訪問，談到球隊當時在選秀會上的決策，以及為何最終選進詹皇大兒子Bronny James，她表示：「我們也在他的身上看到了一些東西，其中包括他的工作態度。」我們當然希望陣容名單上能有一名這樣的球員，我認為天空才是他的極限。」Jeanie Buss如此說到。而日前Bronny James的經紀人Rich Paul，則是也被問到Bronny被湖人選中是否與其父親有關，Paul對此則說：「我有些同意也有些不同意，聽著，他擁有那些基因，這是Jeanie Buss做出的決定，她能從全局看待Bronny James，不只是在籃球層面，這還包括性格層面。