Angelababy帶7歲兒現身迪士尼　溫馨畫面被酸「立好媽媽人設」

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▲畫面中Angelababy打扮得十分低調，低頭滑手機等待兒子的棉花糖。（圖／微博）

▲有粉絲曝光母子倆玩過山車的畫面，2人緊貼在一起看起來相當溫馨。（圖／微博）

▲Angelababy去年底前往法國觀看《瘋馬秀》後遭中國當局冷凍，演藝事業幾乎停擺。（圖／楊穎工作室微博）

大陸女星Angelababy（楊穎）2022年與黃曉明結束6年婚姻，雙方協議共同撫養兒子小海綿。近日有粉絲在香港迪士尼樂園偶遇Angelababy，發現她似乎獨自帶著7歲兒子出遊，母子倆互動十分溫馨，畫面曝光後引發熱烈討論，不過也引來酸民狠酸：「立好媽媽人設。」近日有粉絲在香港迪士尼偶遇帶著兒子的Angelababy，畫面中Angelababy打扮低調，身穿著黑白條紋上衣及牛仔寬褲，頭戴編織帽子，臉上還戴著口罩，正低頭滑手機，排隊買棉花糖給兒子。另一張照片中Angelababy與小海綿一起乘坐「過山車」，Angelababy脫下口罩，拉著兒子笑得十分笑爛，而一旁的小海綿則看似有點害怕，一手抓著緊抓前方扶桿，另一手握著媽媽的手臂，母子倆靠在一起，畫面十分溫馨。事實上Angelababy去年底前往法國觀看BLACKPINK成員LISA出演的《瘋馬秀》後，遭影迷批評支持「擦邊」色情產業，疑似遭中國當局軟性封殺，不僅離開主持多年的綜藝節目，身影也漸漸淡出大眾視野，直到今年才有慢慢解封跡象。這次帶兒子出遊的畫面曝光後，引起不少酸民在底下留言：「她怎麼又出現了？不是被官方通報了嗎？」、「立好媽媽人設啦」、「又來這裡找話題試水溫」。