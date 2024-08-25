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鞋槓人生／重磅復刻！Kobe 4奧運金牌配色強勢回歸　專家大力稱讚

記者陳品翔/綜合報導

▲NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》本週第48集，由主持人呂佳宜和鞋頭18哥、大隻哥，向讀者朋友們介紹近期在奧運期間重磅復刻的《Nike Kobe 4 Protro Gold Medal》，這雙用以紀念已逝籃球巨星Kobe Bryant的球鞋。（圖／記者吳忠育攝）
▲NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》本週第48集，由主持人呂佳宜和鞋頭18哥、大隻哥，向讀者朋友們介紹近期在奧運期間重磅復刻的《Nike Kobe 4 Protro Gold Medal》，這雙用以紀念已逝籃球巨星Kobe Bryant的球鞋。（圖／記者吳忠育攝）
2024巴黎奧運日前正式圓滿落幕，而NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》本週第48集，由主持人呂佳宜和鞋頭18哥、大隻哥，向讀者朋友們介紹知名運動品牌近期在奧運期間重磅復刻的《Nike Kobe 4 Protro Gold Medal》，這雙用以紀念已逝籃球巨星Kobe Bryant的球鞋，其中鞋內內藏著哪些與眾不同的特色，詳細內容歡迎讀者朋友可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。

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鞋槓人生第48集　帶您開箱Kobe4 Protro Gold Medal

主持人大隻哥首先介紹到這雙《Nike Kobe 4 Protro Gold Medal》，他表示，「這雙鞋當然就是在2008年，當時救贖之隊出戰奧運時，以Kobe Bryant穿著為紀念他奪下金牌的一個發想，所以上面有很多金牌的元素在裡面。

而主持人18哥則表示，當時Kobe Bryant並沒有實際穿著這雙鞋上場，「其實Kobe當年並沒有穿這雙鞋在場上，它這雙鞋有點像是金牌紀念鞋。然後奪下金牌後可能大家太開心了，那時的救贖之隊只要是Nike簽下的球員，之後都有出個人的系列鞋款。」

大隻哥稱這雙Kobe復刻鞋款很萬用　最新市價曝光

至於這雙《Nike Kobe 4 Protro Gold Medal》現今售價如何，大隻哥最後則在節目上透露，「這雙鞋定價為新台幣6000元，目前市價則是大約落在新台幣10000元左右，不過還是要看尺寸。而且這雙Kobe的復刻鞋款，其實要拿來當作休閒鞋、比賽練習還是收藏紀念等等，都相當適合。」


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