劉德華台北演唱會「明實名登記」！1類人可先買　搶票攻略一次看

湯姆克魯斯18歲女兒傳「棄父姓」切割！他每年仍幫繳2百萬學費

記者藍詩孟／綜合報導

▲湯姆克魯斯的女兒舒莉18歲後據傳改掉父姓，但舒莉上大學等教育費用，阿湯哥每年仍會為其支付200多萬元。（圖／美聯社／達志影像、X）
▲湯姆克魯斯的女兒舒莉18歲後據傳改掉父姓，但舒莉上大學等教育費用，阿湯哥每年仍會為其支付200多萬元。（圖／美聯社／達志影像、X）
好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）在2012年和前第三任前妻凱蒂（Katie Holmes）離婚後，一直支付贍養費直到女兒舒莉（Suri）成年。不過近日剛滿18歲的舒莉傳出拋棄阿湯哥的姓氏改隨母姓，被拍到入住卡內基梅隆大學的宿舍也是由媽媽陪同。但儘管舒莉和阿湯哥不親，但阿湯哥仍將承擔舒莉每年6.5萬美元（約新台幣206萬）的學費。

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿湯哥女兒念大學了　搬進宿舍體驗校園生活

據《每日郵報》報導，今年剛滿18歲的舒莉日前在母親凱蒂的陪同下，現身卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）。據傳舒莉為了好好體驗大學生活，才搬出紐約住處入住學校，預計會和另一名女學生共用房間，並沒有特權。

而儘管舒莉已成年，阿湯哥無須再支付每年3.8萬美元（約新台幣120萬元）的撫養費，但阿湯哥的友人透露，他每年仍要為了舒莉的教育支出6.5萬美元（約新台幣206萬元），這是當初他和凱蒂離婚時就談好的協議，會負擔舒莉的醫療、牙科、保險、教育、大學及其他學習費用。

▲湯姆克魯斯以最高標準要求完成《不可能的任務：致命清算　第一章》。（圖／UIP）
▲湯姆克魯斯和前妻凱蒂離婚多年，但仍會負擔女兒舒莉的教育、醫療等費用。（圖／UIP）
10多年未公開同框　傳舒莉「棄父姓」改隨媽媽

據了解，阿湯哥和舒莉的感情其實並不親，上一次被拍到同框更是10多年前。因此舒莉成年後也有消息指出，她決定放棄和爸爸一樣的姓氏「Cruise」，改用媽媽凱蒂的中間名「Noelle」，似乎有意想切割湯姆克魯斯。

至於舒莉為何會選擇就讀位在賓州的卡內基梅隆大學，主要是因為她對時尚設計有濃厚的興趣，從小就愛自己搭配衣服、妝髮的舒莉，每每被媒體捕捉都會登上時尚版面。而卡內基梅隆大學在藝術、設計領域上享有盛譽，應是舒莉選擇前往就讀的理由。

▲舒莉是星二代中知名的正妹。（圖／翻攝推特）
▲舒莉（左）身為「星二代」從小就備受關注，穿搭造型也多次成為討論話題。（圖／翻攝X）

阿湯哥「驚喜登奧運」內幕曝光！拒用替身、來回搭11小時飛機取景

阿湯哥18歲超正女兒戀情曝光！當街激吻鮮肉「甜茶」難分難捨

阿湯哥現身巴黎奧運！獲頒法國榮譽軍團勳章　62歲驚人髮際線現形

李奧納多約會26歲辣模！海邊戲水疑遭「水母螫傷」急掀褲露臀糗翻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載