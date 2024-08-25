木可通黨庫？許甫音檔流出逐字這裡看！退黨狂草再轟柯黑愈來愈多

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民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案愈演愈烈，黨中央幹部包括陳智菡、許甫夫妻以及立委黃珊珊的近期表現，都引發基層黨員不滿。上週五親自持黨證退黨的「狂草」名人護理師張喬瑜，就在群組中廣發黨副秘書長許甫在內部會議中的音檔，洩漏《民眾之聲》YT抖內可能流向木可公司。許甫雖澄清只是發想階段，因有違法疑慮並未實行，但傷害也已經造成。張喬瑜今（25）日凌晨強調，柯文哲若再不重視陳智菡、許甫、黃珊珊等的一連串事件，反而檢討為什麼前黨員會變柯黑，恐會助長更多人的反感，「導致民眾黨敵人柯黑越來越多」。大家其實工作上面表現都還ok，該加班都加班，也不會有太多看到有人浮報的狀況，各組的長官都有去掌握這件事情。所以在整體來講，因為最近主席包括秘書長都有檢討說，過去一年加班費的狀況。文宣部還好，因為我們人多，但是因為選戰任務多，的確總加班費會高，但個別來講是還可以。最重要我要講到獎金的制度，我要跟大家講就是，從2022年我記得3月來的、然後5月開始就有這個制度。當初為什麼會提這個獎金制度呢？是想要刺激大家的表現，就是說，我覺得我做這個事情我認真做或是我有新的idea或更用心去做，是一個鼓勵的心。它不是一個大家進來這裡說，我們工作一定會有獎金。我覺得好的地方就是，大家表現也真的就有越來越好，調了兩三次吧，每一次把門檻調高。從最開頭民眾之聲開始只有7萬，到現在有28萬，一年多、兩年的時間，的確它的點擊率也越來越高，效果和影響力也越來越好，雖然比不上柯文哲的yt頻道115萬，但小本經營還不錯。（Yt破百萬沒獎金？）是啊！你們那時候就在市府啊！（我們多努力才可以達到？）聽我講嘛，我知道因為大家後來很難去界定，到底是因為我們很努力所以很常獲獎？還是到達一定基數之後要調高門檻？還是因為選戰期間熱潮？你知道光凱道之夜，它可以衝上單一頻道32萬，這不是常態性現象，這是因為選舉熱潮。（感謝大家的幫忙。）基本上我要舉例的是這樣，每份工作一定會輪到拿到獎金的獲釋可以拿到……也有在背後默默辛苦不會被注意到的，在分配的時候就很難，因為你要考慮人性，放進去就很難。因為我看了這些獎金的時候我在想一個事情，如果我們獎金原本初衷是要鼓勵、激勵大家表現，可是的確在1月甚至12月11月，是因為大環境，我把自己稱做風口上的豬。12月、1月 我大概隨便發個東西都會爆，那時候所有社群網路裡面這是一個很不正常的現象、很特別的歷史現象。接下來後續2月之後就會依照現況以及比較合適的方式去設計一個比例，讓大家可以拿獎金，包括周寧講的，我覺得自媒體小組這邊也應該要有，他們應該要做柯文哲yt社群，我覺得柯文哲yt社群是一個標準，因為它的基數比較大，民眾之聲是一個標準。大家都會互相支援，所以誰做到了哪邊的東西，就以哪邊的標準去做給獎，所以這也可以討論一下。另外呢！主席也希望有一個Kpi制度，我跟頂立還沒討論到一個很明確。的確，什麼叫Kpi制度？以文宣部來講的話kpi是什麼？比如說我們達到按多少讚?多少人觀看？Kpi是什麼？這個我覺得要想一下。這個不是要給大家壓力，我甚至覺得kpi大部分的美意是要獎勵，但就是怎麼樣要有一致的公平性，讓大家更有動力往前。跟大家講的就是說獎金制度 ，有關柯文哲yt這塊會有比較新的標準；民眾之聲的獎金制度6月份跟主管討論過了，大概就維持這樣。Kpi的方式之後我們會再跟各組主管討論到底怎樣，原則上不想去做比較明顯的獎懲。第一個、大家遲到狀況改善。明顯錯誤、作品明顯錯誤on出去，on出去就是已經po到網路上的、已經發到社群上了，明顯錯誤一定要避免。不要想說沒事，反正我做最原始的……就好，目前還沒有做嚴重處罰，各組的主管也麻煩跟各組組員盯一下，大概是這樣子。然後我要講什麼？影音還要補一人；社群部分，目前兩位再加實習生那一位。（目前我加實習兩個？）可能再加到兩個人，因為之後黨團會開一個新的臉書粉專，所以黨部跟黨團的內容會分開來。（以後記者會要拆開嗎？）沒有，YT還是同一個地方。（因為我在想說如果開的話黨團會不會要求流量？）我覺得依現行做法，我想法還是在YT發。（我記得智菡說立院的東西發在民眾之聲其實會有一些問題，因為她會覺得畢竟黨團跟黨部有一定的差別。我們最早是在黨部臉書去做記者會，後來才改到YT，如果需要引流就變成是兩個平台都開？也是一個方式。）初期他們想讓黨團臉書用這個做法可以，後期還是回歸文字圖片歸文字圖片、影像歸影像，已經養成這個習慣了。我覺得初期可以這樣做。大家這邊有沒有什麼要意見反映的？都可以各種想法？