台中賓士失控暴衝！「無敵大迴轉」飛越分隔島　撞擊1車釀5傷送醫

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▲24日下午，台中劉姓男子駕駛賓士車，迴轉時不慎失控暴衝，整台車繞了一圈飛越分隔島，最後撞上等停紅燈的白色小客車，共釀5人受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

24日下午開，台中一名劉姓男子駕駛賓士轎車，於向上路六段路口迴轉時，不慎失控暴衝，整台車繞了一圈飛越分隔島，最後撞上等停紅燈的白色小客車，事故共釀5人受傷送醫，所幸均無生命危險，詳細事故原因還需進一步釐清。據了解，劉男於24日下午駕駛灰色賓士車，於向上路六段路口迴轉時，突然失控暴衝，車子繞了一圈飛越分隔島，撞擊旁邊一台白色小客車。烏日警方獲報趕抵，初步調查發現，劉男駕駛賓士車，沿向上路六段左轉第1車道、迴轉往沙鹿方向行駛，稱加速過猛迴轉後失控橫越分隔島，並衝撞同向左轉第2車道姚男駕駛之自小客車。該起事故釀劉男頭部擦挫傷、白車駕駛姚男左肩擦撞傷，以及3位乘客頭暈送醫，所幸均無生命危險，警方指出，全案依事故處理程序調查處理。烏日分局呼籲，駕駛人迴轉前應暫停並顯示左轉燈光或手勢，看清無來往車輛，並注意行人通過，始得迴轉，以確保自身或其他用路人的行車安全。