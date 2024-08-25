「詹咖合體」不可行？湖人隨隊記者：Curry會像Kobe一樣永留勇士

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關於Stephen Curry和LeBron James同隊的話題討論，在巴黎奧運後越來越火熱，不過專業人士的看法可能會潑大家一頭冷水，根據知名湖人隨隊記者Dave McMenamin在節目上的說法，James和Curry的合作可能性不大，因為Curry不會離開金州勇士來投靠洛杉磯湖人。巴黎奧會上，James、Curry以及Kevin Durant讓人印象深刻的合作表現，讓不少球迷都在期待他們是否可能在NBA的一個賽季中效力於同一支球隊，攜手衝擊冠軍。不過不僅是在球隊運作上這樣的機率不高，美國媒體也並不看好這種可能性。McMenamin在節目上表示：「James和Curry不會成為隊友，在現實中不可行，這不會發生。Curry會像Kobe、Dirk Nowitzki一樣，我能確定他會在勇士打完生涯剩下的比賽。」其實Curry聯手James不僅僅是一種球迷們的夢想，也確實是一種爭冠的實際考量，因為這兩支球隊最近2季都在附加賽邊緣徘徊，需要補強陣容，但在實際操盤上又充滿問題。其中一人加入對方的球隊，可能是最實際的方法。根據ESPN最新的預測，勇士在2024-25賽季將取得45勝37敗的戰績，排在西區第8，要打附加賽；而湖人則只有44勝38敗的戰績，排在西區第11，沒有晉級季後賽機會，兩隊都不被看好。