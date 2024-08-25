被大谷翔平敲再見滿貫彈太氣？光芒外野手把40轟紀念球丟回觀眾席

「詹咖合體」不可行？湖人隨隊記者：Curry會像Kobe一樣永留勇士

記者黃建霖/綜合報導

▲Stephen Curry和LeBron James的擋拆配合難以阻擋，美國隊總教練Steve Kerr透露，Curry在命中關鍵三分之前要求和詹皇進行一次擋拆，成功幫助美國隊拉開與法國的分差。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry和LeBron James的擋拆配合難以阻擋，美國隊總教練Steve Kerr透露，Curry在命中關鍵三分之前要求和詹皇進行一次擋拆，成功幫助美國隊拉開與法國的分差。（圖／美聯社／達志影像）
關於Stephen Curry和LeBron James同隊的話題討論，在巴黎奧運後越來越火熱，不過專業人士的看法可能會潑大家一頭冷水，根據知名湖人隨隊記者Dave McMenamin在節目上的說法，James和Curry的合作可能性不大，因為Curry不會離開金州勇士來投靠洛杉磯湖人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Curry+詹皇？美媒：現實中不可行

巴黎奧會上，James、Curry以及Kevin Durant讓人印象深刻的合作表現，讓不少球迷都在期待他們是否可能在NBA的一個賽季中效力於同一支球隊，攜手衝擊冠軍。不過不僅是在球隊運作上這樣的機率不高，美國媒體也並不看好這種可能性。

McMenamin在節目上表示：「James和Curry不會成為隊友，在現實中不可行，這不會發生。Curry會像Kobe、Dirk Nowitzki一樣，我能確定他會在勇士打完生涯剩下的比賽。」

新賽季預測　湖、勇都不被看好

其實Curry聯手James不僅僅是一種球迷們的夢想，也確實是一種爭冠的實際考量，因為這兩支球隊最近2季都在附加賽邊緣徘徊，需要補強陣容，但在實際操盤上又充滿問題。其中一人加入對方的球隊，可能是最實際的方法。

根據ESPN最新的預測，勇士在2024-25賽季將取得45勝37敗的戰績，排在西區第8，要打附加賽；而湖人則只有44勝38敗的戰績，排在西區第11，沒有晉級季後賽機會，兩隊都不被看好。

Curry要奪冠得聯手字母哥？Pierce給勇士建議　KG稱他有內幕沒說

NBA新賽季僅4人進「年薪5000萬」俱樂部！Curry排第1　詹皇僅第14

勇士被看好重返西區前4！但陣容「隱憂」仍在　Curry進攻端沒幫手

Curry變更自介和頭像！「勇士後衛」資歷抹消　改成奧運金牌得主

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載