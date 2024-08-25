經濟部查涉弊官員「拖4個月沒做」　王鴻薇轟：成光電弊案幫凶

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經濟部能源署組長林文信涉嫌力暘集團光電弊案，今年4月底遭台南地檢起訴，不過至今已經過4個多月，經濟部仍未完成行政調查。對此，國民黨立委王鴻薇今（25）日怒批，前經濟部長王美花下台後螺絲掉滿地，「難道經濟部要成為光電弊案的幫凶嗎？」王鴻薇直指，林文信因為涉力暘集團光電弊案被起訴，可是經濟部竟然毫無作為，到目前為止從4月份被起訴，到現在林文信仍然在執行他的業務，而且還在主持一些重要的會議，讓外界認為林文信他已經涉及弊案被起訴，經濟部竟然不聞不問，讓他主持會議，是不是讓相關的業者繼續可以上下其手？王鴻薇再指，而更離譜的是，事實上前經濟部長王美花早在今年5月份就在立法院，已經承諾要啟動行政調查，可是沒有想到到現在為止經濟部根本沒有動作，而且遲到7月1日才行文給台南市政府，這樣子的慢動作，是不是代表經濟部因為內閣改組王美花下台，然後整個螺絲掉滿地。王鴻薇痛批，經濟部對於整個國家體制，還有所謂的光電能源的資源分配完全都不看在眼裡，繼續讓一個涉弊案的官員在一個重要的位置上執行重要的業務，「難道經濟部要成為光電弊案的幫凶嗎？」