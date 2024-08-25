嫁王陽明9年曾傳婚變！蔡詩芸被誇老公帥　吐心聲：也會感覺糟糕

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▲「地表最閃夫妻」王陽明（左）、蔡詩芸一度傳出婚變消息。（圖／翻攝自王陽明Instagram）

▲蔡詩芸坦言，她也會有覺得糟糕的時候。（圖／蔡詩芸 IG）

男星王陽明近來因在宣傳新電影《角頭－大橋頭》時，婉拒女粉絲手比愛心，並在社群平台表示「不比娘炮的動作」，引起外界撻伐。他和老婆蔡詩芸（Dizzy）結婚9年，儘管一度傳出婚變，卻仍給人感情甜蜜的印象，日前有網友私訊誇讚蔡詩芸，就算王陽明很帥，她也不會因此沒有安全感，對此，蔡詩芸罕見吐露心聲：「我也會有感到非常糟糕的時候。」網友私訊蔡詩芸大吐苦水，表示自己在感情中缺乏安全感，一直想調適自我，還向朋友表示：「我就很欣賞Dizzy，老公很帥，但好像都沒有因為這樣沒有安全感，而且很有魅力！」對此，蔡詩芸也回應：「很少去回覆這些問題，但只能說生活總是不完美的，你在社交媒體上只看到美好的一面，但我也會有感到非常糟糕和不舒服的時候。」蔡詩芸坦言，她碰上這種情況就是會站起身，努力去做改變，改變不喜歡的事物：「去剪個頭髮、染個髮、去健身房、改變習慣、讀本書、專注工作，whatever，做你一直想做的事情、遠離有毒的人，邁向更好的事物。」她強調，儘管無法改變他人，但可以改進自己：「每件事的發生都是有原因的，因此你才能成長成為更好的自己，永遠不要停止進步。」蔡詩芸的回應引來網友們一片叫好，「把阻止自己的成長的人，全部說88，自身成長無人能阻擋」、「謝謝妳的文字，好喜歡，好同感，喜歡你的自信，給人滿滿能量」、「先改變自己自然周遭也會因此而改變」、「看完回覆更喜歡妳了」、「真的！！永遠不要停止進步，從以前就很喜歡您的自信與直率，謝謝分享。」