德國隨機砍人3死8傷！伊斯蘭國宣稱犯案　當局定調恐怖攻擊

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德國西部城市索林根（Solingen）23日發生持刀砍人事件，共造成3死8傷，警方在24日先後逮捕一名15歲青少年以及涉嫌行凶的26歲男子，極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）24日公開宣稱犯案。根據路透報導，這起事件發生於當地23日晚間。事發當時，索林根正舉行紀念該市建城650年慶典，未料，當現場樂隊在市集廣場弗龍霍夫（Fronhof）表演時，一名男子突持刀闖入，隨機揮砍路人，造成3人死亡、8人受傷，其中5人傷勢嚴重。德國警方事發後先逮捕一名15歲少年，並懷疑他可能與攻擊事件有關，但青少年並不是兇手；隨後，警方又在索林根一處難民收容場所逮捕另一名涉嫌行兇的26歲男子。伊斯蘭國組織事後在Telegram上聲稱，德國索林根發生持刀襲擊事件是他們所為，稱發動攻擊的男子是「伊斯蘭國士兵」，並強調這是為了巴勒斯坦和世界各地的穆斯林報仇，但並未有相關證據。事發當地的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）首長烏斯特（Hendrik Wuest）稍早已將這起攻擊定調為「恐怖攻擊」，並表示襲擊「擊中了我們國家的心臟」，當局仍在持續追查有無其他犯嫌在逃。