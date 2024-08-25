墾丁大街6片櫛瓜賣100元！菜販揭「進貨成本價」：買2條還有找

墾丁大街觀光周邊議題近日話題不斷，YouTuber 儒哥近期到墾丁大街進行物價實測，發現一間烤生蠔攤「6片櫛瓜賣100元」，高昂物價令人驚訝，新莊公有市場菜販達人廖炯程接受《NOWnews》訪問時表示，先前凱米颱風對菜價的影響確實持續中，尤其瓜類仍在中高水平，但櫛瓜目前進價成本約在一斤80元左右，「80元可以買2到3條，6片100是有點誇張了。」
儒哥在YouTube的影片中，團隊9位成人在墾丁大街購買櫛瓜骰子牛、烤牡蠣、泰國胡椒蝦、鹽烤魚、櫛瓜等，總花費5560元，平均一人吃了600多元，其中一盒僅6片的烤櫛瓜要價100元讓眾人感到不可思議，在社群掀起熱議後，據《三立新聞》報導，老闆無奈表示自己「店租高昂」，且櫛瓜一份100元售價是固定的，蔬菜從北部批下來賣，成本較高。
「當季好水果」平台揭露，南瓜-青如意（櫛瓜）本週的平均批發價為「1公斤77.1元 、1台斤46.3元」，預估零售價為「1公斤154元、台斤193元」；菜販達人廖炯程提到，「櫛瓜我們新莊這裡，一斤大概80塊，所以80塊大概可以買2到3條，但可能墾丁攤販因為位置的原因，進貨成本真的比較高，如果他買一條櫛瓜就要70至80塊，加上店租等成本，6片賣100是有點偏高了，但也不是不行，畢竟自由市場嘛。」
廖炯程說明，他在新莊賣的櫛瓜大部分都是直接從台北農產拍賣，產地多元，但「大部分集中在東南部」，進價中一定會包含到運輸成本，此外，凱米颱風對蔬果衝擊雖然已經走向趨緩，但包括櫛瓜、南瓜、胡瓜等瓜類，價格還是在平均以上（全年度平均成交價40.7元），例如櫛瓜，颱風前一斤大概在50元左右。
廖炯程也補充，雖然在墾丁，櫛瓜賣到6片100元確實會讓消費者感到不舒服，但或許商家的租金真的很高、不這樣賣沒辦法Cover營運成本，廖炯程直言：「還是要考量墾丁那邊的需求到底有沒有那麼大，可以賣到這樣的價格，坦白講，他這樣的價格，如果國人沒辦法接受，那生意也做不久。」
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「當季好水果」平台揭露，南瓜-青如意（櫛瓜）本週的平均批發價為「1公斤77.1元 、1台斤46.3元」，預估零售價為「1公斤154元、台斤193元」；菜販達人廖炯程提到，「櫛瓜我們新莊這裡，一斤大概80塊，所以80塊大概可以買2到3條，但可能墾丁攤販因為位置的原因，進貨成本真的比較高，如果他買一條櫛瓜就要70至80塊，加上店租等成本，6片賣100是有點偏高了，但也不是不行，畢竟自由市場嘛。」
廖炯程說明，他在新莊賣的櫛瓜大部分都是直接從台北農產拍賣，產地多元，但「大部分集中在東南部」，進價中一定會包含到運輸成本，此外，凱米颱風對蔬果衝擊雖然已經走向趨緩，但包括櫛瓜、南瓜、胡瓜等瓜類，價格還是在平均以上（全年度平均成交價40.7元），例如櫛瓜，颱風前一斤大概在50元左右。
廖炯程也補充，雖然在墾丁，櫛瓜賣到6片100元確實會讓消費者感到不舒服，但或許商家的租金真的很高、不這樣賣沒辦法Cover營運成本，廖炯程直言：「還是要考量墾丁那邊的需求到底有沒有那麼大，可以賣到這樣的價格，坦白講，他這樣的價格，如果國人沒辦法接受，那生意也做不久。」