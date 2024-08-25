被大谷翔平敲再見滿貫彈太氣？光芒外野手把40轟紀念球丟回觀眾席

大谷翔平真的太扯了！本季41轟出爐　往「50轟50盜」邁進

記者吳政紘/綜合報導

▲道奇日籍球星大谷翔平締造大聯盟史上最快單季「40轟40盜」紀錄，今天又轟出本季第41轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇日籍球星大谷翔平締造大聯盟史上最快單季「40轟40盜」紀錄，今天又轟出本季第41轟。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平好猛！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（25）日再度迎戰坦帕灣光芒，日籍二刀流好手大谷翔平再度開轟，本季第41轟，持續往「50轟50盜」紀錄邁進。大谷昨日以126場出賽，成為大聯盟史上第六位單季「40轟40盜」紀錄締造者，今天又再度開轟，讓人期待他的怪力，道奇目前以6:5領先。大谷此場打一棒、指定打擊，他在首打席敲安，第二打席因為妨礙打擊上壘，第三打席就敲出5局下，他敲出右外野2分砲，一棒逆轉戰局。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷火力驚人　單季50轟不是夢

大谷昨天在敲出本季第40轟後，還是支再見滿貫砲，讓不少球迷認為他是「漫畫英雄」，而他也不讓教練團失望，在8月拉尾盤，打擊持續加溫，有機會先達成44轟的去年紀錄。

大谷生涯最多轟是2021年的單季46轟，但是他該年只有26次盜壘，之所以讓大谷盜壘成績突飛猛進的關鍵，在於大聯盟改了新制度，把壘包加大，以及投手僅能牽制2次，這讓大谷跟其他新生代好手，都有機會創造40轟40盜的紀錄。

此外，大聯盟史上尚未有「50轟50盜」的超級打者出現，不過大谷開轟頻率高，盜壘次數多，很有機會在今年再破紀錄，此外，他還有生涯500轟等紀錄可以追逐。


▲大谷翔平完成40轟、40盜的大紀錄，未來朝向50轟50盜不是問題。（圖／NOWnews社群中心製）
▲大谷翔平完成40轟、40盜的大紀錄，未來朝向50轟50盜不是問題。（圖／NOWnews社群中心製）

別爭了！道奇教頭狂讚大谷翔平：比Judge強　挑戰115年來首見紀錄

影／大谷翔平被潑整桶冰水！女記者全身濕透　翻譯卻「面無表情」

連鈴木一朗都比不上！大谷翔平盜壘成功率高達9成　擁有神級預判

被大谷翔平敲再見滿貫彈太氣？光芒外野手把40轟紀念球丟回觀眾席

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選