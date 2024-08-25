大谷翔平真的太扯了！本季41轟出爐　往「50轟50盜」邁進

大谷翔平好猛！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（25）日再度迎戰坦帕灣光芒，日籍二刀流好手大谷翔平再度開轟，本季第41轟，持續往「50轟50盜」紀錄邁進。大谷昨日以126場出賽，成為大聯盟史上第六位單季「40轟40盜」紀錄締造者，今天又再度開轟，讓人期待他的怪力，道奇目前以6:5領先。大谷此場打一棒、指定打擊，他在首打席敲安，第二打席因為妨礙打擊上壘，第三打席就敲出5局下，他敲出右外野2分砲，一棒逆轉戰局。
大谷火力驚人 單季50轟不是夢
大谷昨天在敲出本季第40轟後，還是支再見滿貫砲，讓不少球迷認為他是「漫畫英雄」，而他也不讓教練團失望，在8月拉尾盤，打擊持續加溫，有機會先達成44轟的去年紀錄。
大谷生涯最多轟是2021年的單季46轟，但是他該年只有26次盜壘，之所以讓大谷盜壘成績突飛猛進的關鍵，在於大聯盟改了新制度，把壘包加大，以及投手僅能牽制2次，這讓大谷跟其他新生代好手，都有機會創造40轟40盜的紀錄。
此外，大聯盟史上尚未有「50轟50盜」的超級打者出現，不過大谷開轟頻率高，盜壘次數多，很有機會在今年再破紀錄，此外，他還有生涯500轟等紀錄可以追逐。
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大谷昨天在敲出本季第40轟後，還是支再見滿貫砲，讓不少球迷認為他是「漫畫英雄」，而他也不讓教練團失望，在8月拉尾盤，打擊持續加溫，有機會先達成44轟的去年紀錄。
大谷生涯最多轟是2021年的單季46轟，但是他該年只有26次盜壘，之所以讓大谷盜壘成績突飛猛進的關鍵，在於大聯盟改了新制度，把壘包加大，以及投手僅能牽制2次，這讓大谷跟其他新生代好手，都有機會創造40轟40盜的紀錄。
此外，大聯盟史上尚未有「50轟50盜」的超級打者出現，不過大谷開轟頻率高，盜壘次數多，很有機會在今年再破紀錄，此外，他還有生涯500轟等紀錄可以追逐。