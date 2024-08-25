大谷翔平真的太扯了！本季41轟出爐　往「50轟50盜」邁進

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▲大谷翔平完成40轟、40盜的大紀錄，未來朝向50轟50盜不是問題。（圖／NOWnews社群中心製）

大谷翔平好猛！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（25）日再度迎戰坦帕灣光芒，大谷昨天在敲出本季第40轟後，還是支再見滿貫砲，讓不少球迷認為他是「漫畫英雄」，而他也不讓教練團失望，在8月拉尾盤，打擊持續加溫，有機會先達成44轟的去年紀錄。