柯文哲曾嘆醫師不好賺、現說買得起　醫透露沒從政難發大財

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案還沒平息，妻子陳佩琪賞豪宅又開副本。柯文哲昨受訪稱夫妻倆從醫30年本就買得起，但不只台大婦科醫師施景中揭露，柯文哲過去曾說醫師沒那麼好賺；胸腔內科醫師蘇一峰也透露，若沒從政經商，光是當救人的醫師「不可能發大財」。柯文哲、陳佩琪夫妻面對連日來的爭議，今（25）日截至上午11時都沒不出家門，媒體從早上6時30分守到現在都撲空。針對陳佩琪被爆去看多戶豪宅，其中包含1戶1.2億元的元利群英。柯文哲昨受訪時稱，夫妻倆從醫30年不用裝窮、本來就買得起，只是他沒答應。台大婦產科醫師則揭露，柯文哲過去曾感嘆「醫師其實沒有這麼那麼好賺」。而胸腔內科醫師蘇一峰也發文質疑，當前就算是「大科」醫師，不靠長輩資助要買上億豪宅也是「難如登天」，即便雙薪、工作一輩子都不容易。他並強調，「在醫院上班當救人醫師除非從政經商，或者當側翼網購帶貨賺錢，不然不可能發大財！」尤其健保點值時代已經不一樣，「健保讓救人的大科醫師跑光光」。