柯文哲重用親信釀禍？黃暐瀚點黨內明明有這人才：連蔡壁如都被兇

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報涉報假帳，風波越演越烈。資深媒體人黃暐瀚就直言，柯文哲內部就有一位之前台北市府的主計長梁秀菊，處理帳務讓大家都豎起大拇指，就連民眾黨前立委蔡壁如報帳也曾碰壁，直接從台中殺到台北，去找梁秀菊，感嘆柯文哲「就是把參與煞車的人發配邊疆」。黃暐瀚昨（24）日在政論節目《TVBS戰情室》中直接點名，柯文哲這次報帳報得亂七八糟，柯文哲內部就有一位之前台北市府的主計長梁秀菊，處理帳務讓大家都豎起大拇指，不解怎不讓她管帳就好。黃暐瀚續指，他昨天遇到民眾黨前立委蔡壁如，蔡壁如說，選舉期間她報帳報不過，直接從台中殺到台北，去找梁秀菊，問「妳為什麼錢都沒有下來？」梁秀菊說這個單據不行。蔡壁如說，通常都是她兇、她是血滴子，也就認了。黃暐瀚提到，梁秀菊也幫助在地方選舉的人怎麼報帳報得快，所以柯文哲怎會沒有專業人才。這次出了大問題，就是把參與煞車的人發配邊疆，很會管帳現在也不管帳，卻去找高中同學。黃暐瀚更舉例說，柯文哲有人才，「卻讓後衛跑去搶籃板、中鋒跑去投三分球」，可惜人才放錯位置，柯文哲以前就不是這個狀態。