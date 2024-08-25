討論KPI、木可金流音檔曝光！史書華嗆戰狼夫婦：月領30萬網軍頭

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網紅牙醫史書華昨（24）日在臉書釋出錄音檔，內容為民眾黨副秘書長許甫在會議中討論KPI內容，更提到民眾黨與木可公司金流使用狀況。對此，史書華質問許甫及其妻子、台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡，「什麼的KPI？網路流量KPI是不是就是網軍？你們夫婦就是月領30幾萬的網軍頭啊！」史書華在臉書釋出許甫的錄音檔，內容談到，KPI絕對不是要給大家壓力、懲罰，甚至覺得是獎勵、但要如何一致性地公平，讓大家更有動力往前。許甫更指出，至少民眾之聲那些捐款，現在在木可公司，以主席說法，這個錢是要給文宣部使用，比如說各組有些大專案、高預算，「我們這是否能請木可做支出」。「什麼的KPI？網路流量KPI是不是就是網軍？」史書華表示，難怪那時候說網軍說要告他，過了3年還在那邊；史書華也提到，木可這樣算不算洗錢？等檢調吧！